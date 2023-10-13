如何获取第二诊断
人们应该同他们的健康保险提供商协商，以确保他们承担第二诊断的费用。人们也应询问并遵照所有为获取第二诊断而设的特殊程序。
人们可以请他们的医生推荐另一位医生或专家。大多数医生愿意倾听另一位医生的观点。但第二名医生不应与第一名医生有密切关系，因为这时他们可能会有相同观点。如果人们觉得征求自己医生的建议不合适，可询问另一位他们信任的医生。此外，大学的教学医院、专业医疗机构（例如，美国外科医师学会）或保险公司也能提供一些医生作选择。尽管有些人可能不愿意向医生询问第二诊断，但诚实、礼貌地谈论为什么第二诊断可能有助于寻求最合适的转诊方案，改善沟通并作出更好的决定。
就诊第二位医生之前，人们应该先发送医疗记录。这样，那位医生会有时间看看记录，防止不必要的重复诊断测试。根据《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）要求，人们需给初诊医生提供书面同意书，以便共享医疗记录或检查结果。
人们应写下关于疾病的疑问和顾虑，并带着这些与第二位医生沟通。
患者通常应该亲自去看医生，以获得第二诊断，而不是依靠远程医疗。为使第二诊断有意义，医生应该彻底审查医疗记录，并对身体相关部分进行检查。医生通常可能希望查看一些成像检查结果（不只是报告）或病理样本，并且应事先获得副本。