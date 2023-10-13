这位医生是合适的人选吗？
向医生提问如下问题，有助于你了解他是否合适：
医生是否参与于我的健康保险计划？
医生的正常办公时间是几点？
例行就诊的通常等候时间？ 是否可以紧急就诊？
医生是否接受电话或邮件咨询（办公时间和下班时间）？ 如果接受，他的回复速度如何？
医生是否有在线门户网站，用于与患者沟通（如处方更新请求和查看检查结果）和时间安排？
医生是否提供方便的远程医疗服务？
医生的电子记录系统是否与我可能会被转过去的医院和其他医生整合在一起？
如果我需要住院，医生会照料我吗？还是需要将我转给其他医生？ 他在哪些医院任职？
他有资质认证吗？
他的办公室进出容易吗？
他守时吗？
非办公时间(夜间或周末)或他不在时，谁负责他的患者？ 当其他人负责时，是否知道有办法获得患者的健康信息？
还有哪些人通常参与这位医生的患者的保健？ 例如，护士、执业护士或医生助理会在多大程度上给我提供护理？
检查结果(正常的和异常的)怎样沟通，谁(医生还是患者)主动提出沟通？
询问这位医生的患者的几个的有用问题：
他愿意花时间倾听患者的顾虑吗？
他会详细解释疾病诊断吗？
你相信他的观点吗？
在开具药物处方之前，医生是否讨论其益处与风险？
在开具药物处方之前，医生是否讨论其替代药物？