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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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精神状态测试

可能要求患者执行的操作示例

检查评估什么内容

陈述现在的日期、地点和他们的姓名。

时间、地点、人物的定向力

顺向拼写单词“world”或另一个5个字母的单词，然后再逆向。

专注度

重复一个短列表

注意力以及将信息在记忆中储存（记录）

大约2-5分钟后再回忆对象短列表。

短期回忆（称为工作记忆）

叙述最近1～2天发生的一件事。

近期记忆

描述来自遥远过去的事件。

远期（长期）记忆

要求患者：

  • 解读谚语（例如“滚石不生苔”）。

  • 解释一个特殊的类比（例如“为什么脑部像计算机”）。

  • 识别出3个或4个物体的类别，例如苹果、桔子和香蕉都是水果。

抽象思维

描述他们对疾病及其严重程度的看法。

对疾病的认识

说出最近5位总统的名字和首都。

知识储备

讲述这一天的感受和平常感受如何。

情绪

执行一个涉及身体三个不同部位且需区分左右的指令（例如用你右侧的大拇指触碰你左侧的耳朵，伸出你的舌头）。

语言理解能力

命名简单物体、身体部位，读、写、重复短语。

语言运用能力

模仿简单和复杂建筑（如搭积木）或手指方位，画一个钟、立方体或房子。

理解空间关系的能力

刷牙、或从盒子中拿出并擦燃一根火柴。

完成动作的能力

做简单的算术运算，例如要求他们从100中减去7并继续从得到的答案中减去7 - 93减去7等于86减7等于79等等 - 或者询问他们1.35美元里有多少枚5分硬币。

算数能力

询问他们在需要良好判断的假设情况下会做什么，例如“如果你在人行道上发现一封贴有邮票、写有地址的信，你会怎么做？”

判断

在这些主题中