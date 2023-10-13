精神状态测试
可能要求患者执行的操作示例
检查评估什么内容
陈述现在的日期、地点和他们的姓名。
时间、地点、人物的定向力
顺向拼写单词“world”或另一个5个字母的单词，然后再逆向。
专注度
重复一个短列表
注意力以及将信息在记忆中储存（记录）
大约2-5分钟后再回忆对象短列表。
短期回忆（称为工作记忆）
叙述最近1～2天发生的一件事。
近期记忆
描述来自遥远过去的事件。
远期（长期）记忆
要求患者：
抽象思维
描述他们对疾病及其严重程度的看法。
对疾病的认识
说出最近5位总统的名字和首都。
知识储备
讲述这一天的感受和平常感受如何。
情绪
执行一个涉及身体三个不同部位且需区分左右的指令（例如用你右侧的大拇指触碰你左侧的耳朵，伸出你的舌头）。
语言理解能力
命名简单物体、身体部位，读、写、重复短语。
语言运用能力
模仿简单和复杂建筑（如搭积木）或手指方位，画一个钟、立方体或房子。
理解空间关系的能力
刷牙、或从盒子中拿出并擦燃一根火柴。
完成动作的能力
做简单的算术运算，例如要求他们从100中减去7并继续从得到的答案中减去7 - 93减去7等于86减7等于79等等 - 或者询问他们1.35美元里有多少枚5分硬币。
算数能力
询问他们在需要良好判断的假设情况下会做什么，例如“如果你在人行道上发现一封贴有邮票、写有地址的信，你会怎么做？”
判断