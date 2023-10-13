一些药物-食物相互作用
受影响的药物
相互作用的食物
说明
双膦酸盐（例如阿仑膦酸盐、伊班膦酸盐和利塞膦酸盐）
所有食物
食物，甚至橘子汁、咖啡、矿泉水，都可显著降低这些药物的吸收和药效。阿仑膦酸和利塞膦酸应在早餐、饮料和当天其他药物服用前至少 30 分钟用白水送服，伊班膦酸盐应在餐前至少 1 小时服用。
葡萄柚汁
葡萄柚汁可抑制药物代谢酶，因而增强某些药物的作用（很多此类药物并未列出）。
地高辛
燕麦片
燕麦和其他谷物中含有纤维，大量食用可影响地高辛吸收。
MAO 抑制剂（如苯乙肼、反苯环丙胺）
富含酪胺的食物，包括多种奶酪（如美国奶酪、切达干酪、蓝奶酪、布里干酪、马苏里拉奶酪、帕尔马干酪）、酸奶、酸奶油、腌肉（如腊肠和萨拉米香肠）、肝脏、鱼干、鱼子酱、鳄梨、香蕉、酵母提取物、葡萄干、泡菜、酱油、蚕豆、红酒、某些啤酒、含咖啡因食品
服用 MAO 抑制剂药物（常用于治疗抑郁）的患者同时食用这些食物可引发严重头痛和潜在致命的血压升高（高血压危象）风险。必须避开这些食物。
四环素
钙或含钙食物，如牛奶和其他奶制品
这些食物可减少四环素吸收，应在餐前 1 小时或餐后 2 小时服用药物。
华法林（抗凝血药）
维生素 K 含量高的食物（例如花茎甘蓝、抱子甘蓝、菠菜和羽衣甘蓝）
这些食物可降低抗凝药（如华法林）的药效，增加血栓风险。更重要的是使富含维生素 K 的食物的每日摄入量保持稳定，而不是限制此类食物的摄入。
MAO = 单胺氧化酶。