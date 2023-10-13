*女性生殖系统的癌症分期
类型
I期
II期
III期
IV期†
癌肿局限于宫颈
扩散到子宫外（包括阴道上三分之二和／或子宫外组织），但仍在盆腔内‡
遍布盆腔和/或阴道下三分之一和/或阻塞输尿管和/或导致肾脏功能障碍和/或扩散到主动脉（体内最大的动脉）附近的淋巴结
扩散到盆腔外和／或膀胱或直肠或远处器官
仅在子宫体内（不在子宫下部的子宫颈内）
扩散到子宫颈，但仍在子宫内
扩散到附近的组织、阴道或淋巴结
扩散到膀胱和／或肠道和／或远处部位
仅存在于子宫体内
在子宫外扩散到卵巢、输卵管、阴道和／或邻近的组织
扩散到肺部
扩散到肺外和子宫外远处部位，如脑、肝脏、肾脏和／或消化道
输卵管癌
腹膜癌
只在一个或两个卵巢或输卵管内
扩散到子宫或邻近的盆腔内组织或癌症仅扩散到腹膜（衬于盆腔和腹部内表面的组织）上‡
扩散到盆腔以外，到达淋巴结和/或腹部其他部位（例如肝脏或脾脏表面）
扩散到远处部位（例如，肝或肺）
仅存在于阴道
通过阴道壁扩散到附近的组织，但仍在盆腔内‡
扩散到整个盆腔和/或淋巴结和/或阻塞输尿管和/或导致肾功能异常
扩散到膀胱或直肠或盆腔外部
仅存在于外阴
扩散到附近的组织（尿道或阴道下部或肛门）
已扩散到附近结构的上部和/或淋巴结
已扩散到远处部位或腹股沟淋巴结，形成溃疡或粘连在一起或附着在骨骼上
* 根据国际妇产科联盟分期系统。
† IV 期有时进一步分为 IVA 或 IVB，进一步分期取决于癌细胞播散的范围。
‡ 盆腔指腹部的最低部分，即腹部以下和髋骨之间的区域。其中包含内生殖器、膀胱和直肠。