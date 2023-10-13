依据乳腺癌症类型和分期治疗
类型
可行的治疗方案
乳腺导管原位癌（癌症局限于乳腺导管）
乳房肿块切除术（保乳手术，切除肿瘤和周围组织）或乳房切除术
有时使用激素阻滞剂（药物，如他莫昔芬或芳香酶抑制剂，可影响激素）
典型小叶原位癌（局限于乳房泌乳腺的异常细胞）
有时进行手术以检查癌变
如果未检测到癌变，进行常规乳房检查及乳房 X 线摄影
他莫昔芬或雷洛昔芬或芳香酶抑制剂(如阿那曲唑、依西美坦或来曲唑)来降低浸润性癌症的风险
极少的情况下，行双乳切除术（切除两侧乳房）以防止发生浸润性癌
原位小叶癌，多形性(不同于经典类型，它导致浸润性癌)
手术切除异常区域和周围部分组织
有时使用三苯氧胺或雷洛昔芬尝试阻止癌症发展
I及II期（早期）乳腺癌
乳房肿块切除术，随后进行放疗
乳房切除术伴或不伴乳房再造
术后使用化疗、激素阻滞剂、抗 HER2 药物（如曲妥珠单抗）或联合治疗
有时使用新辅助疗法（术前化疗）可减少肿瘤大小，并优化保乳手术的机会
III期（晚期）癌（包括炎性乳癌）
通常化疗或有时术前使用激素阻滞剂来缩小肿瘤
在可以完整切除小肿块的前提下行乳房肿块切除术或者乳房切除术
通常术后需行放疗
有时使用化疗、激素阻滞剂或两者兼用
IV 期（转移性）癌症或复发的癌症
对于雌激素受体阳性肿瘤，使用激素阻滞剂或切除或抑制卵巢
化疗
对于 HER2 受体阳性肿瘤，使用曲妥珠单抗，有时与帕妥珠单抗联用
以下情况行放疗：
对于骨转移，静脉注射双膦酸盐(如唑来膦酸盐或帕米膦酸盐)以减少骨痛和骨丢失