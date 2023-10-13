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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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依据乳腺癌症类型和分期治疗

类型

可行的治疗方案

乳腺导管原位癌（癌症局限于乳腺导管）

乳房肿块切除术（保乳手术，切除肿瘤和周围组织）或乳房切除术

有时使用激素阻滞剂（药物，如他莫昔芬或芳香酶抑制剂，可影响激素）

典型小叶原位癌（局限于乳房泌乳腺的异常细胞）

有时进行手术以检查癌变

如果未检测到癌变，进行常规乳房检查及乳房 X 线摄影

他莫昔芬或雷洛昔芬或芳香酶抑制剂(如阿那曲唑、依西美坦或来曲唑)来降低浸润性癌症的风险

极少的情况下，行双乳切除术（切除两侧乳房）以防止发生浸润性癌

原位小叶癌，多形性(不同于经典类型，它导致浸润性癌)

手术切除异常区域和周围部分组织

有时使用三苯氧胺或雷洛昔芬尝试阻止癌症发展

I及II期（早期）乳腺癌

乳房肿块切除术，随后进行放疗

乳房切除术伴或不伴乳房再造

术后使用化疗、激素阻滞剂、抗 HER2 药物（如曲妥珠单抗）或联合治疗

有时使用新辅助疗法（术前化疗）可减少肿瘤大小，并优化保乳手术的机会

III期（晚期）癌（包括炎性乳癌）

通常化疗或有时术前使用激素阻滞剂来缩小肿瘤

在可以完整切除小肿块的前提下行乳房肿块切除术或者乳房切除术

通常术后需行放疗

有时使用化疗、激素阻滞剂或两者兼用

IV 期（转移性）癌症或复发的癌症

对于雌激素受体阳性肿瘤，使用激素阻滞剂或切除或抑制卵巢

化疗

对于 HER2 受体阳性肿瘤，使用曲妥珠单抗，有时与帕妥珠单抗联用

以下情况行放疗：

  • 转移到脑

  • 皮肤转移灶

  • 一处骨转移并伴症状

对于骨转移，静脉注射双膦酸盐(如唑来膦酸盐或帕米膦酸盐)以减少骨痛和骨丢失

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