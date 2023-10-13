哪些人应接种狂犬病疫苗？
在美国，被动物咬伤的患者是否要接种狂犬病疫苗取决于动物的种类和状态。
咬人动物是宠物狗、宠物猫或宠物雪貂： 如动物呈现健康状态，可先观察10天，在咬人动物出现狂犬病症状前，暂不注射疫苗。一旦动物出现任何提示狂犬病的症状，应立即给被咬者注射狂犬病疫苗和免疫球蛋白。对出现狂犬病症状的动物处死（使安乐死），并对其脑组织进行狂犬病毒检测。如果咬人动物在10天后，仍然健康，提示它在咬人时没有感染狂犬病，则无需注射疫苗。
如果咬人动物的健康状况无法确定，例如动物逃走了，可咨询公共卫生机构，以确定该特定地区出现狂犬病的可能性、以及确定是否要接种疫苗。如果没有当地公共卫生官员，并且有狂犬病可能，则立即接种疫苗。在美国非常罕见，如果动物患有或似乎患有狂犬病，应立即给予疫苗和免疫球蛋白。
被臭鼬、浣熊、狐狸、大多数其他食肉动物、或蝙蝠咬伤的人： 这类动物常被认为患有狂犬病，除非检测证明它们体内没有狂犬病病毒。通常，应立即给予疫苗和免疫球蛋白。不推荐对野生动物进行10天观察期。如果可能，这些动物会被安眠（安乐死），并尽快检查其脑部是否有狂犬病病毒。如果动物狂犬病病毒检测呈阴性，则停止接种疫苗。
人们常常忽视被蝙蝠咬伤，因此，只要有被蝙蝠咬伤的可能，就应接种狂犬病疫苗。例如，醒来时发现房间有蝙蝠，就应该接种狂犬病疫苗。
被家畜、大、小啮齿类动物（如土拨鼠和海狸）、家兔或野兔咬伤的人： 每一次咬伤都是一次单独事件，都应到公共卫生机构咨询。被仓鼠、豚鼠、沙鼠、松鼠、花鼠、大鼠、小鼠及其他小啮齿类动物、野兔咬伤的人，几乎都不需要接种狂犬病疫苗。