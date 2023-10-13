当检查肺内的组织、肿物或肿瘤时，通常使用标准柔性支气管镜。然而，许多支气管镜无法发现或到达位于肺部周边的肿瘤，在这些位置，较小的支气管不够宽，无法让正常支气管镜通过。超过三分之二的肺部肿块位于肺周边。导航支气管镜是一种将电磁导航与实时3D CT影像相结合的技术，使医生能够进行活检并治疗这些肺部远端区域的肿块。

在进行导航支气管镜检查之前，先进行CT扫描以定位肺中的潜在肿瘤。然后将CT扫描加载到计算机上，并用于创建肺部的虚拟三维“路线图”。医生会在虚拟地图上标记目标病变位置，并计划如何在肺中导航以到达病变处。进行该程序时，患者躺在低频电磁床上。包含扩展工作通道（EWC）和可定位导管的支气管镜被插入患者的气道，进入气管和支气管。电磁床使医生可以在虚拟图上实时查看可定位导引器，以仔细地将支气管镜引导至肺部。当可定位导引器进入最小的细支气管时，医生能够控制其运动和方向。一旦到达目标病变，将可定位导引器移除，并使手术器械通过EWC，以采集活检样本进行测试。导航支气管镜检查也可以与外线束放射疗法（例如 TomoTherapy）结合使用，以精确的放射形式治疗外周肿瘤，该方式可向肿瘤输送高剂量照射，同时减少对周围健康组织的辐射暴露。