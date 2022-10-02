老年患者身体虚弱，特别是在出院或离开康复机构后需要居家看护。通常由家庭成员、朋友或亲友共同提供简单的看护。最复杂的护理可能需要医护人员（如注册护士和理疗师）和其他人员（如家庭健康助手和社工）到家提供服务。此类护理通常由保健护理机构进行协调，在医生的监督下进行。护理可以是短期的，也可以是长期的。如果患者无法出门（这通常意味着他们只有在预约就诊或需要急救时才能离开家），养老医保会提供服务。

可能需要护士更换敷料或注射药物。

理疗师有助于卒中患者恢复体力，恢复肢体的平衡及活动能力。

可能需要家庭健康助手协助患者购物、备餐、利用轮椅外出、散步或沐浴。

社工可以总体评价对患者服务的质量，并在需要时推荐进一步的照顾。社工也可以帮助安排约诊时的往返交通。

手动床和电动床 图片

采用家庭保健护理时，所有人员之间的沟通非常重要。应将患者的身体状况变化立即报告给患者的护士或医生。

表格 可以提供哪些居家服务？ 表格

有时候，初级保健医生会牵头组建医护人员团队为慢性病或残疾患者提供更好的居家看护服务。这种形式被称作患者家庭中心。在一些情况下，团队其他成员的护理经理可能负责协调护理。

居家护理与护理院相比，可以减少 23% 的安置费用，并且在适当安排家庭健康助手和护士出诊时更便宜。

经济问题 养老医保涵盖专业护理类别的家庭健康护理服务，包括伤口护理、监测心力衰竭或糖尿病等疾病。但是，此类保险的金额和时间有所限制。当患者不再需要专业看护以后，所有花费都要自付。长期看护保险和医疗救济计划（对于有资格参保的人）覆盖居家看护服务。退伍老兵也能根据自己的需要及残疾程度享受不同的居家养老。 对于保险涵盖的家庭健康护理，医生必须证明家庭健康护理是必需的，对于养老医保，患者必须符合养老医保对居家护理的要求。

养老医保全覆盖计划 (PACE) 养老医保全覆盖计划（PACE）是养老医保和医疗救济计划提供的福利政策。PACE 仅在美国某些区域实施，年满 55 岁并且符合所在州标准要求的患者都可以申请居家看护。虽然如有需要，可提供护理院护理，但 PACE 计划提供的服务使得几乎所有参与者都可居家养老。 PACE提供跨学科团队，包括医生、护士、理疗和职业治疗专家、社工、营养师和司机。团队提供服务多在成人日间健康中心，而且每天都有，这一项目来提供到健康中心的交通，有些服务可在家中完成。该计划提供到健康中心的交通。有些服务可在家中完成。 请参见 PACE 计划搜索，获取参与州和所提供计划的清单。

家庭保健护理的其他模式 在过去几年，为了让患者在家就能享受到保健护理服务，已开发出几种新式保健护理模式。其目的在于提供更高质量的护理和管理，让老年人不再奔波于医院和护理院，在家和社区即可接受保健护理。总体而言，这些模式不仅涉及传统的家庭健康服务，还扩展了其他服务。其中一些模式正在美国各地区进行测试，称为示范项目。 独立居家示范 (IAH) 模式由养老医保和医疗救助服务中心 (CMS) 申办。在这种模式下，身体虚弱、无法轻易离家的老年人可在家中接受来自医生或其他医务人员（如执业护师或医生助理）的护理。该模式旨在让老年患者免于奔波，不用去医院，在家中即可接受护理。要接受这一护理模式，需满足以下条件：老年患者必须无能力离家，并且必须患有两到三种慢性疾病。 在家庭医院 (HAH) 模式下，医疗机构可在患者家中提供医院级别的护理。大多数参与者是病情非常严重的老年患者。该模式的目标在于减少患者住院天数、降低住院成本、提高患者满意度和改善疾病预后。大多数情况下，这些患者通常病情稳定，但需要长期接受医院级别的专业护理，例如医生、执业护师或医生助理每日问诊，以及每日监测患者病情。 由 CMS 开发的紧急分类、治疗和运送 (ET3) 模式为救护车医疗团队决定患者的收治点提供了更多灵活性。救护车医疗团队可以不将患者运送到医院急诊科，而是咨询执业护师或医生助理，按照执业护师或医生助理的指导，将患者运送到紧急护理中心或医生诊所，或直接在患者家中开始治疗。执业护师或医生助理可能就在救护车内，也可能需通过远程医疗取得联系。