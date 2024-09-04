老年社区是为那些生活可以自理，但需要某些帮助（比如整理房间）的老人设计的。有些老年人在需要更多的帮助前，会选择入住老年社区。他们不愿承担料理一个大家庭和庭院的责任，或者他们感觉孤单寂寞，因些选择入住老年社区。

老年社区由一组公寓，复合房屋或独立屋构成。这些社区可以提供室内外维护、交通、娱乐设施和现场护理服务，还有机会提供社区餐饮、洗衣和房屋清洁等服务。这些服务使身体条件较好的老年人能够独立生活。老年社区常组织一些群体活动，比如旅游，游戏之夜或讲座（外请演讲者）等。有些社区有娱乐设施，比如游泳池和高尔夫课程。房屋也是专为老年人设计的。例如，这些房屋可能只有一层楼，设有无障碍轮椅门道，以及安装在浴室中的扶手和其他设备。老年社区有效的推迟了一些老年人进入其他长期看护机构的时间。

有些老年社区是某个关怀社区的一部分。关怀社区（也称为持续护理老年社区）提供老年人在晚年需要的所有护理。

由于老年社区差异很大，所以入住者应询问一些问题，确保所考虑的社区适合自己：

除了月费之外，还有没有入住费？ 月费包含哪些服务？

生活方便与否？ 有没有银行、沙龙、邮局和杂货店？ 到当地购物区、医生诊所和其他医疗保健机构的交通是否便利？ 提供哪些社会活动和体育活动？

有没有最低年龄限制？

设施维护如何？ 居室和周围环境怎样？ 车位够用吗？

有可以提供帮助的服务员吗？

是否提供餐饮？