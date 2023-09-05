什么是髌骨软骨软化症？
髌骨软骨软化症是指膝盖骨（也称为髌骨）下方的软骨变软。软骨是保护骨骼连接处的光滑、坚固组织，如膝盖骨和膝关节中的其他骨骼。
髌骨软骨软化症最常见于青少年，尤其是青少年跑步者和慢跑者
主要症状为膝关节钝痛、隐痛
它是由于膝盖骨稍微偏移导致的
医师治疗髌骨软骨软化症的方法是通过锻炼、冰敷、镇痛药治疗，有时手术治疗
膝盖内（侧视图）
是什么导致了髌骨软骨软化症？
髌骨软骨软化症常由膝盖骨偏移导致，使之不能在膝关节处平滑地滑动。跑步或其他涉及大量膝关节弯曲的活动使膝盖骨底部在膝骨处发生刮伤。这会损伤膝盖骨底部的软骨。
髌骨软骨软化症的症状是什么？
髌骨软骨软化症导致：
膝盖周围和膝盖后钝痛、隐痛
它不会导致膝关节肿胀。
当您的孩子做以下动作时，通常会出现髌骨软骨软化症导致的疼痛：
爬楼梯
进行某些体育运动
久坐
跑步
医生如何判断我的孩子是否患有髌骨软骨软化症？
医生通常会根据您的孩子的症状进行判断。X 线检查不能帮助做出诊断，但医生可能会做这些检查，寻找膝关节的其他问题。
医生如何治疗髌骨软骨软化症？
医生通过让您的孩子采取以下措施来治疗髌骨软骨软化症：
进行锻炼以加强四头肌（大腿中的肌肉）并提高柔韧性
膝盖冰敷
服用非甾体类消炎药 (NSAID)，如布洛芬
有时，医生进行手术以使膝盖骨底面平滑。