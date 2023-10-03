什么是胃食管反流病 (GERD)？
胃食管反流病（酸反流）是一种由胃内容物和胃酸流回食管引起的疾病。食管是连接喉咙和胃的管道。GERD 在成人中也很常见。
胃酸会刺激并有时损伤食管
有时胃酸会进入您的孩子的喉咙并流入气管
几乎所有婴儿有时会反流并吐奶
患有 GERD 的婴儿可能会出现呕吐、进食或呼吸困难或脾气暴躁
孩子可能有胸部或腹部疼痛或胃灼热
医生会改变您的孩子的饮食以及喂养方式，并开胃酸阻断药物的处方
大多数婴儿在 18 个月左右就不再有反流
是什么导致了儿童反流？
一圈肌肉使食道末端保持闭合。当该肌肉没有完全关闭食道，并使胃内容物回流到食道时，就会发生 GERD。
原因包括：
食管下端肌肉无力或发育不全
过度喂养或慢性肺部疾病等情况会使孩子的胃内压力过大
当孩子出现以下情况时，更可能出现反流：
喂养期间或喂养后平躺
食物或牛奶过敏
周围有香烟烟雾
从母乳中摄入咖啡因或尼古丁
儿童反流的症状是什么？
反流的症状通常在出生后不久开始，在 6 或 7 个月龄时最严重。然后症状会逐渐消失，通常会在约 18 个月龄消失。
在婴儿中，最常见的症状是：
呕吐
大量吐奶
如果婴儿大量呕吐，他们的体重增长可能无法达到应有程度。如果胃酸进入喉咙和气管，婴儿可能会咳嗽和喘息。
在儿童中，最常见的症状是：
胸痛
腹痛
有时会出现胃灼热（胸部灼痛）
在青少年中，最常见的症状是：
烧心
医生如何判断我的孩子是否患有反流？
医生通常根据孩子的症状来诊断反流。如果您的孩子有重度症状，医生可能还会做一些检查，例如：
钡餐检查（使用可吞咽钡剂的 X 射线，以帮助医生查看消化道的详细信息）
医生如何治疗儿童 GERD？
GERD 的治疗取决于孩子的年龄和症状。
对于婴儿，医生可能会要求您：
用一些米糊来增稠婴儿的配方奶
婴儿吃东西时，抱起婴儿使其稍直立
经常让宝宝打嗝
使用不会引起过敏的特殊婴儿配方奶（低过敏配方奶）
有时让宝宝服用抗酸药以中和胃酸或服用抑酸药
有时将婴儿床头抬高约 6 英寸（15 厘米）
对于较大孩子，医生将要求您的孩子：
睡前 2 或 3 小时不进食
不喝汽水（碳酸）饮料，如软饮料或咖啡因饮料（如咖啡）
不吃某些药物
不吃某些食物，例如巧克力或高脂食物，或暴饮暴食
所有儿童都应远离咖啡因和烟草烟雾，因为这会使 GERD 加重。