儿童反流的症状是什么？

儿童反流的症状是什么？

反流的症状通常在出生后不久开始，在 6 或 7 个月龄时最严重。然后症状会逐渐消失，通常会在约 18 个月龄消失。

在婴儿中，最常见的症状是：

呕吐

大量吐奶

如果婴儿大量呕吐，他们的体重增长可能无法达到应有程度。如果胃酸进入喉咙和气管，婴儿可能会咳嗽和喘息。

在儿童中，最常见的症状是：

胸痛

腹痛

有时会出现胃灼热（胸部灼痛）

在青少年中，最常见的症状是：