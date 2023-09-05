一个孩子的死亡如何影响一个家庭？
失去一个孩子对于一个家庭来说是非常痛苦和艰难的。
悲伤的父母可能很难满足幸存儿童的需求
有时，父母很快会生另一个孩子“替代”已经死亡的孩子——在这种情况下，父母可能过度保护新的孩子或者难以建立情感联结
接受咨询可能会有帮助
您的社区可能会有一个支持小组，来帮助失去孩子的父母
我应该如何向孩子解释家人或亲人去世的消息？
用他们可理解的水平给孩子简单地解释
年龄大一点的孩子可能对死亡的理解更容易些——让他们知道好奇和问问题是正常的
不要将死亡与睡觉以及不再醒来相比较，因为这样可能会让孩子害怕上床睡觉
如果您的孩子变得非常伤心或退缩，停止参加活动或退出活动，让孩子咨询辅导员以寻求帮助。
孩子是否应该去医院看望生病或垂死的人？
可以咨询您孩子的医生，您是否应该让您的孩子看望重病或临终的人，不管病人是儿童还是成人。
让孩子做好探病的准备：
向他们解释病人可能看起来不同，但仍是同一个人
让孩子做好看到身体变化的准备，如病人发胖或变瘦或脱发
让儿童做好他们可能看到医疗设备的准备
孩子应该参加亲人的葬礼吗？
这是一项个人决定。如果孩子参加葬礼，请让人陪伴他们，专注于他们的需求，如果他们想要的话，可以让他们离开。
告诉孩子可以提出有关死亡和濒死的问题。
给孩子提供一种帮助的方式。他们可以：
写／画一张卡片
采些花儿
包一份礼物
收集食物、金钱或玩具