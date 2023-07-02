什么是食管裂孔疝？
疝是指器官穿过身体的一个开口到达它不属于的某个部位。
食管裂孔疝是指一部分胃穿过膈肌向上移入胸腔。这发生在食管穿过膈的位置。膈是将胸部与腹部分开的肌肉，可以帮助呼吸。食管是连接喉咙和胃的管道，从膈穿过。
如果您 50 岁以上、超重或吸烟，则更有可能患上食管裂孔疝
有些患者无症状，或只有烧心等轻微症状
另一些人有更严重的症状，如胸痛、腹胀、打嗝和吞咽困难
医生通常使用钡餐 X 光检查，明确有无食管裂孔疝
治疗措施包括用药缓解症状；罕见情况下，如果药物治疗无效，则需手术
了解食管裂孔疝
食管裂孔疝是部分胃底穿越膈肌所致。
食管裂孔疝主要有两种类型：
滑动性食管裂孔疝——连接到食管的那部分胃从膈上方滑出
食管旁食管裂孔疝——胃的一部分穿过食管旁的膈肌向外凸起
是什么原因导致了食管裂孔疝？
医生通常不知道导致食管裂孔疝的原因。
食管裂孔疝的症状有哪些？
大多数滑动性食管裂孔疝非常小。您可能无症状，或者可能感觉胀气、有胀满感或烧灼感。
食管旁食管裂孔疝最初一般不引起症状。有时，凸起会被膈肌困住或夹住，称为绞窄。绞窄非常危险。绞窄症状可能包括：
胸痛
胃气胀
打嗝
吞咽困难
医生如何判断我是否有食管裂孔疝？
医生一般可通过基础胸部 X 光检查观察到较大的食管裂孔疝。如果观察不到，医生可能会让您喝下钡液后再做 X 光检查，这样可以更容易地在 X 光片上看到凸起。
医生如何治疗食管裂孔疝？
无症状的滑动性食管裂孔疝不需要治疗。
如果您有消化不良，医生会让您服用一种被称为质子泵抑制剂的药物。它会减少胃酸生成量。医生还可能让你：
睡觉时抬高床头
每餐少吃
如果超重，请减肥
停止吸烟
饭后不要躺下或锻炼
不要穿收紧腰部的衣服
限制含酸饮料（如橙汁、苏打水）、酒精饮料或咖啡的摄入量
限制某些食物（如洋葱或辛辣、酸性和含脂肪食物）的摄入量
如果食管旁食管裂孔疝引起症状，则可能需要手术。