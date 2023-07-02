疝是指器官穿过身体的一个开口到达它不属于的某个部位。

食管裂孔疝是指一部分胃穿过膈肌向上移入胸腔。这发生在食管穿过膈的位置。膈是将胸部与腹部分开的肌肉，可以帮助呼吸。食管是连接喉咙和胃的管道，从膈穿过。

如果您 50 岁以上、超重或吸烟，则更有可能患上食管裂孔疝

有些患者无症状，或只有烧心等轻微症状

另一些人有更严重的症状，如胸痛、腹胀、打嗝和吞咽困难

医生通常使用钡餐 X 光检查，明确有无食管裂孔疝

治疗措施包括用药缓解症状；罕见情况下，如果药物治疗无效，则需手术

了解食管裂孔疝

食管裂孔疝主要有两种类型：