什么是睑内翻和睑外翻？

什么是睑内翻和睑外翻？

睑内翻和睑外翻都是眼睑异常。

正常情况下，上下睑可以紧密闭合以保护眼睛。

眼睑内翻 图片 科学图片库

如果出现睑内翻，其中一边眼睑的边缘会向内翻，因此您的睫毛会蹭到眼睛。这样会损伤您的角膜，即眼睛前方的透明层。

睑外翻 图片 MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/科学图片库

如果出现睑外翻，其中一边眼睑的边缘会向外翻。当此病症发生时，上下眼睑不能正常贴合，因此眼睛不能完全闭合。这可能会导致眼睛干涩。