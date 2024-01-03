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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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睑内翻和睑外翻

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是睑内翻和睑外翻？

睑内翻和睑外翻都是眼睑异常。

正常情况下，上下睑可以紧密闭合以保护眼睛。

如果出现睑内翻，其中一边眼睑的边缘会向内翻，因此您的睫毛会蹭到眼睛。这样会损伤您的角膜，即眼睛前方的透明层。

如果出现睑外翻，其中一边眼睑的边缘会向外翻。当此病症发生时，上下眼睑不能正常贴合，因此眼睛不能完全闭合。这可能会导致眼睛干涩。

睑内翻和睑外翻的病因是什么？

睑内翻和睑外翻的病因可能如下：

  • 衰老——随着年龄增长，眼睛周围的组织松弛

  • 眼部感染、手术或外伤

  • 眼睑赘生物

  • 眼睛周围肌肉无力

  • 先天性疾病

睑内翻和睑外翻有什么症状？

睑内翻和睑外翻的症状类似：

  • 感觉眼睛里有异物

  • 流泪

  • 眼红

  • 眼睑有粘液及结痂

  • 在眼睑刺激角膜（眼睛前部的透明层）时视物模糊或无法完全闭合眼睛

  • 眼睑外翻可致眼干

医生如何判断我是否有睑内翻或睑外翻？

医生可以通过检查您的眼睛来判断您是否有睑内翻或睑外翻。

医生如何治疗睑内翻和睑外翻？

医生通过以下方式治疗睑内翻和睑外翻：

  • 人工泪液（模拟人眼泪的滴眼液，以湿润眼睛）

  • 眼药膏（让您的眼睛在夜间保持湿润）

  • 有时可用眼罩或软性隐形眼镜来保护角膜

  • 有时需要注射药物以缓解眼睑的痉挛

  • 有时需要进行手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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