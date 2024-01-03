什么是睑内翻和睑外翻？
睑内翻和睑外翻都是眼睑异常。
正常情况下，上下睑可以紧密闭合以保护眼睛。
眼睑内翻
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如果出现睑内翻，其中一边眼睑的边缘会向内翻，因此您的睫毛会蹭到眼睛。这样会损伤您的角膜，即眼睛前方的透明层。
睑外翻
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如果出现睑外翻，其中一边眼睑的边缘会向外翻。当此病症发生时，上下眼睑不能正常贴合，因此眼睛不能完全闭合。这可能会导致眼睛干涩。
睑内翻和睑外翻的病因是什么？
睑内翻和睑外翻的病因可能如下：
衰老——随着年龄增长，眼睛周围的组织松弛
眼部感染、手术或外伤
眼睑赘生物
眼睛周围肌肉无力
先天性疾病
睑内翻和睑外翻有什么症状？
睑内翻和睑外翻的症状类似：
感觉眼睛里有异物
流泪
眼红
眼睑有粘液及结痂
在眼睑刺激角膜（眼睛前部的透明层）时视物模糊或无法完全闭合眼睛
眼睑外翻可致眼干
医生如何判断我是否有睑内翻或睑外翻？
医生可以通过检查您的眼睛来判断您是否有睑内翻或睑外翻。
医生如何治疗睑内翻和睑外翻？
医生通过以下方式治疗睑内翻和睑外翻：
人工泪液（模拟人眼泪的滴眼液，以湿润眼睛）
眼药膏（让您的眼睛在夜间保持湿润）
有时可用眼罩或软性隐形眼镜来保护角膜
有时需要注射药物以缓解眼睑的痉挛
有时需要进行手术