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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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电解质概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是电解质？

电解质是在血液中循环的矿物质。这些矿物质还可见于胃液、粪便（大便）、尿液中和身体组织内。例如，盐（钠）就是一种电解质。其他的还包括钾、钙、镁、氯化物和碳酸氢盐。

电解质有助于实现许多不同的身体功能：

  • 调控神经和肌肉的功能

  • 平衡体内的水量

  • 平衡体内的酸度

肾脏可使血液中的各种电解质保持适当平衡。电解质太多或太少均会导致健康问题。

什么原因会导致电解质问题？

如果出现以下情况，体内的电解质会失衡：

  • 大量呕吐和/或腹泻（频繁排稀便或水样便）

  • 热天大量出汗

  • 喝水太多或太少

  • 服用某些药物

  • 有某些心脏、肾脏或肝脏疾病

电解质问题有哪些症状？

您可能没有症状。如果您确实有症状，那么症状在很大程度上取决于哪种电解质失衡。但总的来说，您可能会：

  • 感到乏力和疲倦

  • 肌肉痉挛或抽搐

  • 意识模糊

  • 心跳不规则

医生如何知道我是否有电解质问题？

医生会做血液检查，看看您是否存在电解质问题。

医生如何治疗电解质问题？

医生将尝试平衡您体内的电解质。

  • 如果某种电解质太少，通常会给您口服或静脉输注 (IV) 更多的该种电解质

  • 如果某种电解质过多，可能给您静脉输液或使用某种可稀释并帮助排出该电解质的药物

某些严重电解质问题可能需要肾透析（一种将血液引流到体外并过滤、然后将其回输到体内的治疗）。

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