电解质是在血液中循环的矿物质。这些矿物质还可见于胃液、粪便（大便）、尿液中和身体组织内。例如，盐（钠）就是一种电解质。其他的还包括钾、钙、镁、氯化物和碳酸氢盐。

电解质有助于实现许多不同的身体功能：

调控神经和肌肉的功能

平衡体内的水量

平衡体内的酸度

肾脏可使血液中的各种电解质保持适当平衡。电解质太多或太少均会导致健康问题。