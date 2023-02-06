什么是电解质？
电解质是在血液中循环的矿物质。这些矿物质还可见于胃液、粪便（大便）、尿液中和身体组织内。例如，盐（钠）就是一种电解质。其他的还包括钾、钙、镁、氯化物和碳酸氢盐。
电解质有助于实现许多不同的身体功能：
调控神经和肌肉的功能
平衡体内的水量
平衡体内的酸度
肾脏可使血液中的各种电解质保持适当平衡。电解质太多或太少均会导致健康问题。
什么原因会导致电解质问题？
如果出现以下情况，体内的电解质会失衡：
大量呕吐和/或腹泻（频繁排稀便或水样便）
热天大量出汗
喝水太多或太少
服用某些药物
有某些心脏、肾脏或肝脏疾病
电解质问题有哪些症状？
您可能没有症状。如果您确实有症状，那么症状在很大程度上取决于哪种电解质失衡。但总的来说，您可能会：
感到乏力和疲倦
肌肉痉挛或抽搐
意识模糊
心跳不规则
医生如何知道我是否有电解质问题？
医生会做血液检查，看看您是否存在电解质问题。
医生如何治疗电解质问题？
医生将尝试平衡您体内的电解质。
如果某种电解质太少，通常会给您口服或静脉输注 (IV) 更多的该种电解质
如果某种电解质过多，可能给您静脉输液或使用某种可稀释并帮助排出该电解质的药物
某些严重电解质问题可能需要肾透析（一种将血液引流到体外并过滤、然后将其回输到体内的治疗）。