当吞下会使您烧伤的化学物质时，会发生腐蚀性物质中毒。您的嘴唇、嘴巴、喉咙、胃或食管都可能会被烧伤。食管是连接喉咙和胃的管道。

这种类型的烧伤可能会产生疤痕或形成孔（穿孔）。这可能会导致严重且危及生命的感染。

下水道清洁剂、马桶清洁剂和一些洗碗机用清洁剂含有腐蚀性物质

幼儿可能会不慎吞下腐蚀性物质

腐蚀性物质可能是液态的，也可能是固态的

如果您或其他人可能吞食了腐蚀性物质，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）。