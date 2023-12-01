腐蚀性物质是引起烧伤的化学物质，例如某些清洁产品中的化学物质。
什么是腐蚀性物质中毒？
当吞下会使您烧伤的化学物质时，会发生腐蚀性物质中毒。您的嘴唇、嘴巴、喉咙、胃或食管都可能会被烧伤。食管是连接喉咙和胃的管道。
这种类型的烧伤可能会产生疤痕或形成孔（穿孔）。这可能会导致严重且危及生命的感染。
下水道清洁剂、马桶清洁剂和一些洗碗机用清洁剂含有腐蚀性物质
幼儿可能会不慎吞下腐蚀性物质
腐蚀性物质可能是液态的，也可能是固态的
如果您或其他人可能吞食了腐蚀性物质，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）。
腐蚀性物质中毒有哪些症状？
症状包括：
马上会出现严重的口腔和咽喉疼痛，尤其是在您吞咽时
流涎
咳嗽
吞咽困难
呕吐（或吐血）
呼吸困难
如果腐蚀性物质的腐蚀性强或在食管或胃中烧伤一个洞，您可能还会感到：
胸部严重疼痛
心跳快速
呼吸加快
呼吸困难
胸痛
严重胃痛
休克（危险低血压）
严重中毒会导致死亡。
如果您的食管受损，您有一天发生食管癌的可能性更大。
医生如何判断我是否出现腐蚀性物质中毒？
医生将检查您的口腔里有无化学烧伤。他们还会用内窥镜（一根挠性显像管）向下检查您的喉咙。
医生如何治疗腐蚀性物质中毒？
如果您为轻度灼伤，医生将会：
让您喝牛奶或水
给您静脉输液（进入您的静脉）
给您使用抗感染的药物
如果您为严重烧伤，医生将会：
做手术去除损伤的组织
修复您食管或胃里的所有孔
给您使用抗感染的药物
如需要，行手术扩大或重建食管
尽量不要吐出腐蚀性物质。 吐出腐蚀性物质导致的损伤与吞食一样。