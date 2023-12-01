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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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腐蚀性物质中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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腐蚀性物质是引起烧伤的化学物质，例如某些清洁产品中的化学物质。

什么是腐蚀性物质中毒？

当吞下会使您烧伤的化学物质时，会发生腐蚀性物质中毒。您的嘴唇、嘴巴、喉咙、胃或食管都可能会被烧伤。食管是连接喉咙和胃的管道。

这种类型的烧伤可能会产生疤痕或形成孔（穿孔）。这可能会导致严重且危及生命的感染。

  • 下水道清洁剂、马桶清洁剂和一些洗碗机用清洁剂含有腐蚀性物质

  • 幼儿可能会不慎吞下腐蚀性物质

  • 腐蚀性物质可能是液态的，也可能是固态的

如果您或其他人可能吞食了腐蚀性物质，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）。

腐蚀性物质中毒有哪些症状？

症状包括：

  • 马上会出现严重的口腔和咽喉疼痛，尤其是在您吞咽时

  • 流涎

  • 咳嗽

  • 吞咽困难

  • 呕吐（或吐血）

  • 呼吸困难

如果腐蚀性物质的腐蚀性强或在食管或胃中烧伤一个洞，您可能还会感到：

  • 胸部严重疼痛

  • 心跳快速

  • 呼吸加快

  • 呼吸困难

  • 胸痛

  • 严重胃痛

  • 休克（危险低血压）

严重中毒会导致死亡。

如果您的食管受损，您有一天发生食管癌的可能性更大。

医生如何判断我是否出现腐蚀性物质中毒？

医生将检查您的口腔里有无化学烧伤。他们还会用内窥镜（一根挠性显像管）向下检查您的喉咙。

医生如何治疗腐蚀性物质中毒？

如果您为轻度灼伤，医生将会：

  • 让您喝牛奶或水

  • 给您静脉输液（进入您的静脉）

  • 给您使用抗感染的药物

如果您为严重烧伤，医生将会：

  • 做手术去除损伤的组织

  • 修复您食管或胃里的所有孔

  • 给您使用抗感染的药物

  • 如需要，行手术扩大或重建食管

尽量不要吐出腐蚀性物质。 吐出腐蚀性物质导致的损伤与吞食一样。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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