包茎和包皮嵌顿的原因是什么？

包茎和包皮嵌顿的原因是什么？

包茎在婴儿和男性幼儿是正常的。在年长的男性中，可由包皮和阴茎末端感染或长期刺激或肿胀所引起。

包皮嵌顿是由于包皮被拉向阴茎头部时肿胀而引起。这可以在以下情况包皮被回拉时发生：