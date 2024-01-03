男婴出生时覆盖阴茎顶端的皮肤松驰。该松弛的皮肤称为包皮。包皮可以后拉，以帮助尿液正常通过并清洗该区域。
一些男婴出生后几天就切除了包皮。包皮切除被称为包皮环切术。
什么是包茎和包皮嵌顿？
包茎是指当包皮的开口很小时，很难将包皮从阴茎头朝向身体回拉。
包皮嵌顿是指包皮回拉后卡住不能再拉向前方以覆盖阴茎顶端。
包茎和包皮嵌顿都是包皮的问题，只发生在未做包皮环切术的男性身上
包茎在新生儿和男性幼儿是正常的，通常在约 5 岁时未经治疗而消失
包皮嵌顿是一种紧急情况——如果不立即接受治疗，包皮肿胀会切断流向阴茎尖端的血液
包茎和包皮嵌顿的原因是什么？
包茎在婴儿和男性幼儿是正常的。在年长的男性中，可由包皮和阴茎末端感染或长期刺激或肿胀所引起。
包皮嵌顿是由于包皮被拉向阴茎头部时肿胀而引起。这可以在以下情况包皮被回拉时发生：
医学程序
清洁儿童的阴茎
包茎和包皮嵌顿的症状是什么？
包茎的症状是：
包皮不能被朝向身体回拉
疼痛和不适
排尿和性交的困扰
包皮嵌顿的症状是：
包皮不能被向前拉至阴茎尖端
疼痛和不适
医生如何治疗包茎和包皮嵌顿？
包茎和包皮嵌顿的通常治疗方法是包皮环切术（切除包皮的手术）。医生也可以：
对于儿童包茎，每天外用皮质类固醇霜剂 2 到 3 次，并轻轻拉伸包皮——这可能会在不进行包皮环切术的情况下治疗包茎
对于包皮嵌顿，挤压阴茎的顶端，以便包皮可以向前移动复位
对于包皮嵌顿，若有必要可在阴茎麻醉后在包皮上切开一小口，以便它可以向前滑动
使用抗生素治疗感染
对于患有包茎的人，重要的是要保持包皮下面的皮肤清洁，以防止包茎复发并预防感染。
及时治疗包皮嵌顿很重要。如果流向阴茎的血流被切断，包皮嵌顿可能会成为紧急情况。