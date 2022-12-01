惊恐发作可由您害怕的事情触发。例如，如果您害怕蛇，当您看到蛇时，您可能会出现惊恐发作。但惊恐发作有时会出现在无明显原因的情况下。此外，医生不确定为什么有些人会在发生令人恐惧的事情时出现惊恐发作，而有些人则不会。