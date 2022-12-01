什么是惊恐发作？
惊恐发作是指突然变得非常害怕和焦虑。您也可能有胸痛和窒息，感到胃部不适、头晕、呼吸急促。惊恐发作通常持续很短时间。
惊恐发作可能是由一些可怕的事情触发的，比如看到一条蛇，或者可能无故发生
在惊恐发作期间，您可能会认为您有严重的医疗问题，如心脏病发作或中风
虽然惊恐发作会导致不适，似乎很可怕，但并不危险
恐慌袭击很常见——每年大约有十分之一的成年人发生惊恐发作
什么是惊恐障碍？
惊恐障碍是指，持续出现惊恐发作，以及：
担心还会出现更多发作
担心您会发疯或失去对自己的控制
避免去某些场所或做您平常的活动，因为您认为自己可能会发作
是什么导致了惊恐发作？
惊恐发作可由您害怕的事情触发。例如，如果您害怕蛇，当您看到蛇时，您可能会出现惊恐发作。但惊恐发作有时会出现在无明显原因的情况下。此外，医生不确定为什么有些人会在发生令人恐惧的事情时出现惊恐发作，而有些人则不会。
惊恐发作的症状是什么？
虽然惊恐发作会导致不适，似乎很可怕，但并不危险。其症状开始迅速，10 分钟内达到高峰，并在几分钟后消失。
主要症状是：
突然强烈的恐惧和不适
患者还有至少 4 种下列症状：
胸部疼痛或不适
感觉就像您在ch咽
头晕或晕眩
感到胃不舒服，或者出现胃痛或腹泻
嘴唇和手指麻木或刺痛
感觉心脏剧烈或快速跳动
呼吸急促或窒息感
出汗
震颤或发抖
担心您快死了
害怕发疯或失控
对事物的非真实感
医生如何判断我是否有惊恐发作？
您的医生会检查您的症状的躯体原因。例如，如果您有胸痛，医生会检查您的心脏。如果您的症状没有躯体原因，医生会怀疑惊恐发作。
医生如何治疗惊恐发作或惊恐障碍？
有些患者可不经治疗自行好转。有些则时好时坏，波动数年。惊恐发作和惊恐障碍的治疗可能包括：
心理治疗，如暴露疗法、认知行为疗法或支持性心理疗法
抗抑郁药
抗焦虑药
暴露疗法有助于通过以下方式减轻恐惧：
让您逐渐地、反复地暴露于诱发发作的任何事物，直到您适应它为止
认知行为治疗能够教会患者：
不要试图逃避那些诱发惊恐发作的情景或因素
意识到您的恐惧是没有根据的
改用浅慢呼吸或其他的方法使自己放松
支持性心理治疗包括教育和咨询，让您了解：
有关疾病及其治疗的一般信息
改善的现实希望
来自与医生的信任关系的支持