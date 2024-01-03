什么是神经性厌食症（厌食症）？
厌食症是一种进食障碍。厌食症患者尽管体重不断减轻，但仍限制食物摄入。他们非常注重饮食，并可能否认自己存在问题。厌食症患者常有以下两种情况之一：
吃得很少
一次吃很多东西（暴饮暴食），然后让自己呕吐（清除）
您会因此而失去过多体重，这对于您的年龄和体重而言是不健康的。您也可能因失去过多体重而重病甚至死亡。尽管看起来瘦弱且不健康，但您仍然坚信自己太胖。
厌食症可能是由以瘦为美的社会压力造成的。这种疾病可能有家族性。
厌食症的症状是什么？
当您患有厌食症时，整个生活都会围绕着进食量和体重而进行。您确信自己很胖，因此可能不吃足够的食物。有时您可能会一次吃大量的东西，然后让自己呕吐。即使您已经变得太瘦，您也希望更瘦一些。您可能会：
尽管已经十分消瘦，但仍抱怨自己胖
热衷于研究食物
测量食物，计算卡路里
囤积、隐藏或丢弃食物
漏餐
假装进食或欺瞒真实的进食量
比平时锻炼更多
穿着宽松或多层的衣物
一天内多次称量体重
对自己的感觉是否良好取决于自认为看起来多么瘦
厌食症可导致哪些问题？
厌食症不仅仅是看起来太瘦。如果失去了太多的重量，可能会伤害您的整个身体。厌食症可能会导致：
女性停经
女性脸部和身体长毛
腹胀或胃气胀
肚子痛
便秘（大便困难）
抑郁症
如果让自己呕吐过多，胃酸会损伤您的牙齿。如果厌食症变得非常糟糕，它会影响身体的化学平衡，从而导致骨骼变薄、严重的心脏问题甚至死亡。
哪些人会得厌食症？
任何人都可能患上厌食症。该病更可能起始于青少年时期或成年早期。该病在女孩和成年女性中更常见。
厌食症患者往往能够在亲朋好友面前隐瞒此病。这意味着，家人和朋友可能不知道它，直到它变得非常糟糕并威胁生命。学习厌食症状可以帮助您在亲朋好友身上认出病情。
医生如何判断我是否有厌食症？
医生会检查您的身高和体重，看看对于您的身高而言，您是否体重过轻。他们还会问您对身体和体重的看法。
如果可能患有厌食症，医生会进行体格检查。他们会进行血液和尿液检测来检查厌食症引起的问题。也可能检查骨骼变薄情况，做异常心律检查。
医生如何治疗厌食症？
改变饮食习惯的治疗
医生会让您去心理健康提供者处接受治疗。治疗厌食症：
专注于学习健康的饮食习惯并达到健康的体重
可以是一对一或以家庭为基础（家庭治疗对青少年特别有用）
在体重恢复后可能需要持续治疗长达 1 年
恢复体重的治疗
如果您失去过多体重或体重减轻过快，医生会帮助您恢复体重。这可能包括：
住院确保您足量进食
定期医生复查
与营养师见面（专注于健康饮食的健康护理提供者）
有时医生会给您药物，用于治疗焦虑和抑郁症。当您的情绪更好时，您可能会多吃东西并增加体重。