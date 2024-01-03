厌食症是一种进食障碍。厌食症患者尽管体重不断减轻，但仍限制食物摄入。他们非常注重饮食，并可能否认自己存在问题。厌食症患者常有以下两种情况之一：

吃得很少

一次吃很多东西（暴饮暴食），然后让自己呕吐（清除）

您会因此而失去过多体重，这对于您的年龄和体重而言是不健康的。您也可能因失去过多体重而重病甚至死亡。尽管看起来瘦弱且不健康，但您仍然坚信自己太胖。

厌食症可能是由以瘦为美的社会压力造成的。这种疾病可能有家族性。