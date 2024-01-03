贪食症的症状是什么？

贪食症的症状是什么？

主要症状是重复暴食和清除。

暴食时，您可能会：

一次比大多数人吃更多的食物，有时一天几次

不饿的时候也吃东西

吃太多以至于肚子痛

秘密进食，感觉自己饮食失控

经常吃甜的、高脂肪的食物（如蛋糕和冰淇淋）

对吃太多感到非常内疚

暴食后可能会进行清除以弥补吃得太多，所以您可能会：

强迫自己呕吐

服用泻药让自己排便（大便）

不吃东西（禁食）或过度节食

锻炼过多

您对体重和身体形态关注过多。即使别人认为您看起来很好，您也经常对您的身体外观不满。

与其他进食障碍不同，贪食症患者通常是平均体重。但他们的体重可能比正常情况波动得更频繁。