什么是贪食症？
贪食症是一种进食障碍，表现为：
一次吃很多食物（暴食）
然后做一些事情来弥补暴饮暴食（清除）
为了弥补暴饮暴食，大多数人会呕吐和大量锻炼。但是，有些患者会使用泻药让自己腹泻。或者他们可能服用水丸（利尿剂）使自己排尿。通常，他们最终会很接近平均体重。
贪食症通常始于青少年或成年早期，在女孩和女性中更常见。该病可能由以瘦为美的社交压力所致。贪食症可能有家族性。
贪食症的症状是什么？
主要症状是重复暴食和清除。
暴食时，您可能会：
一次比大多数人吃更多的食物，有时一天几次
不饿的时候也吃东西
吃太多以至于肚子痛
秘密进食，感觉自己饮食失控
经常吃甜的、高脂肪的食物（如蛋糕和冰淇淋）
对吃太多感到非常内疚
暴食后可能会进行清除以弥补吃得太多，所以您可能会：
强迫自己呕吐
服用泻药让自己排便（大便）
不吃东西（禁食）或过度节食
锻炼过多
您对体重和身体形态关注过多。即使别人认为您看起来很好，您也经常对您的身体外观不满。
与其他进食障碍不同，贪食症患者通常是平均体重。但他们的体重可能比正常情况波动得更频繁。
贪食症会导致其他问题吗？
有。清除以弥补暴饮暴食会伤害您的身体。如果您清除过多，您可能会生病甚至死亡。让自己呕吐过多可能会导致：
由于将手指放入喉咙强迫自己呕吐，而在指关节上留下疤痕
胃酸造成的牙齿破坏
双颊唾液腺肿大
胃酸导致食道（连接嘴和胃的管道）损伤
少数情况下胃或食道撕裂，可能会危及生命
服用过多的泻药或水丸或呕吐太多，都会导致体内化学平衡失调。异常的化学平衡会严重影响您的心律。
医生如何判断我是否患有贪食症？
医生会进行体格检查，寻找贪食症的症状。如果您符合以下条件，医生会诊断贪食症：
自尊在很大程度上取决于体重和体形
每周至少暴食一次，至少持续 3 个月
通过呕吐等方式来清除以弥补暴饮暴食
医生如何治疗贪食症？
医生通过咨询和药物治疗贪食症。
可能是与治疗师一对一咨询，或是小组形式。目标是：
激励患者改变自己的行为
建立正常灵活的进食方式
减少对体重和体形的关注
医生也可能会开一种抗抑郁药物，以降低您暴食和清除的频率。这些药物也可有效治疗暴食症者常出现的焦虑和抑郁症状。