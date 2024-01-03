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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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神经性贪食症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是贪食症？

贪食症是一种进食障碍，表现为：

  • 一次吃很多食物（暴食）

  • 然后做一些事情来弥补暴饮暴食（清除）

为了弥补暴饮暴食，大多数人会呕吐和大量锻炼。但是，有些患者会使用泻药让自己腹泻。或者他们可能服用水丸（利尿剂）使自己排尿。通常，他们最终会很接近平均体重。

贪食症通常始于青少年或成年早期，在女孩和女性中更常见。该病可能由以瘦为美的社交压力所致。贪食症可能有家族性。

贪食症的症状是什么？

主要症状是重复暴食和清除。

暴食时，您可能会：

  • 一次比大多数人吃更多的食物，有时一天几次

  • 不饿的时候也吃东西

  • 吃太多以至于肚子痛

  • 秘密进食，感觉自己饮食失控

  • 经常吃甜的、高脂肪的食物（如蛋糕和冰淇淋）

  • 对吃太多感到非常内疚

暴食后可能会进行清除以弥补吃得太多，所以您可能会：

  • 强迫自己呕吐

  • 服用泻药让自己排便（大便）

  • 不吃东西（禁食）或过度节食

  • 锻炼过多

您对体重和身体形态关注过多。即使别人认为您看起来很好，您也经常对您的身体外观不满。

与其他进食障碍不同，贪食症患者通常是平均体重。但他们的体重可能比正常情况波动得更频繁。

贪食症会导致其他问题吗？

有。清除以弥补暴饮暴食会伤害您的身体。如果您清除过多，您可能会生病甚至死亡。让自己呕吐过多可能会导致：

  • 由于将手指放入喉咙强迫自己呕吐，而在指关节上留下疤痕

  • 胃酸造成的牙齿破坏

  • 双颊唾液腺肿大

  • 胃酸导致食道（连接嘴和胃的管道）损伤

  • 少数情况下胃或食道撕裂，可能会危及生命

服用过多的泻药或水丸或呕吐太多，都会导致体内化学平衡失调。异常的化学平衡会严重影响您的心律。

医生如何判断我是否患有贪食症？

医生会进行体格检查，寻找贪食症的症状。如果您符合以下条件，医生会诊断贪食症：

  • 自尊在很大程度上取决于体重和体形

  • 每周至少暴食一次，至少持续 3 个月

  • 通过呕吐等方式来清除以弥补暴饮暴食

医生如何治疗贪食症？

医生通过咨询和药物治疗贪食症。

可能是与治疗师一对一咨询，或是小组形式。目标是：

  • 激励患者改变自己的行为

  • 建立正常灵活的进食方式

  • 减少对体重和体形的关注

医生也可能会开一种抗抑郁药物，以降低您暴食和清除的频率。这些药物也可有效治疗暴食症者常出现的焦虑和抑郁症状。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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