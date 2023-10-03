双相障碍的症状有哪些？

双相障碍的症状有哪些？

抑郁期或躁狂期反复发作并消退。在两者之间，情绪可能是正常的。抑郁期或躁狂期可能持续数周或长达 6 个月。

抑郁期症状:

感觉很伤心

甚至对原本享受的活动也失去兴趣

思考和行动缓慢

感觉没有希望，感到内疚

比平常睡更多

看到不存在的事物

躁狂期症状:

感觉非常自信，认为自己状态最佳

能量充沛

容易生气

睡眠比平时少

说话变多

容易分心，从一种活动转变为另一种活动

参与赌博或性行为等危险活动，而不考虑后果

有时出现幻觉，看见和听见不存在的事物

严重躁狂（狂躁型精神病）的人可能会有以下症状：

错误地相信他们是特别的，比如他们是耶稣或天才

认为人们追随他们

极端的活动，如赛车、尖叫和唱歌

不思考或合理行事

出现严重躁狂的患者应立刻去医院就诊。