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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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双相障碍

（躁郁症）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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什么是双相障碍？

双相障碍是一种精神疾病，有抑郁期和躁狂期。

抑郁期是指感到非常伤心，以至于不能做日常活动或不想做曾经喜欢的事情。

躁狂期是一种状态，精力和信心异常高涨，容易分心，做出风险决定。

  • 双相障碍通常在十几岁、20 几岁或 30 几岁发病

  • 双相障碍可能呈家族性发病

  • 没有出现抑郁期或躁狂期的时候，情绪大多是正常的

  • 医生用药物和心理治疗来治疗双相障碍

有两种类型的双相障碍，1 型和 2 型。

如果您患有 1 型双相障碍，您会有：

  • 至少有 1 段躁狂期阻止您进行日常活动，这可能包括妄想（不知道什么是真实的）

  • 通常有抑郁期

如果您患有 2 型双相障碍，您会有：

  • 至少有 1 段不太严重的躁狂期（轻躁狂）

  • 严重的抑郁期

是什么原因导致了双相障碍？

医生尚不清楚具体是什么原因导致了双相障碍。您的基因（从父母和祖父母那里得到的基因信息）可能会起作用。

躁狂期（狂躁发作）可能由以下方式触发：

  • 人体内某些化学物质（神经递质）的含量增加或降低——神经递质是一些化学物质，如 5-羟色胺和去甲肾上腺素，神经细胞用它们来传递大脑和身体的信息

  • 脑肿瘤或其他脑部疾病

  • 一个有压力的事件

  • 药物，如可卡因

  • 其他健康问题，如甲状腺问题

双相障碍的症状有哪些？

抑郁期或躁狂期反复发作并消退。在两者之间，情绪可能是正常的。抑郁期或躁狂期可能持续数周或长达 6 个月。

抑郁期症状:

  • 感觉很伤心

  • 甚至对原本享受的活动也失去兴趣

  • 思考和行动缓慢

  • 感觉没有希望，感到内疚

  • 比平常睡更多

  • 看到不存在的事物

躁狂期症状:

  • 感觉非常自信，认为自己状态最佳

  • 能量充沛

  • 容易生气

  • 睡眠比平时少

  • 说话变多

  • 容易分心，从一种活动转变为另一种活动

  • 参与赌博或性行为等危险活动，而不考虑后果

  • 有时出现幻觉，看见和听见不存在的事物

严重躁狂（狂躁型精神病）的人可能会有以下症状：

  • 错误地相信他们是特别的，比如他们是耶稣或天才

  • 认为人们追随他们

  • 极端的活动，如赛车、尖叫和唱歌

  • 不思考或合理行事

出现严重躁狂的患者应立刻去医院就诊

医生如何判断我是否患有双相障碍？

医生会根据症状模式疑诊双相障碍。不过，处于躁狂期的患者可能无法准确报告症状，因为他们不认为自己有任何异常。所以，医生可能需要从家人那里获取信息。

医生也可以进行血液或尿液检查，以检查是否有其他药物或健康问题可能导致您的症状。

医生如何治疗双相障碍？

医生可能会：

  • 开处方药，如锂或丙戊酸钠

  • 提供小组或个人咨询（心理治疗）

  • 如果药物不能缓解抑郁，则给予电休克治疗（曾称为休克疗法）

在电休克治疗中，医生会用药物让您睡着，然后让一道电流穿过您的大脑。虽然医生并不知道为什么，但电流经常能帮助抑郁消失。

如果您有严重的躁狂或抑郁，或正面临某种可能导致严重问题的风险，医生可能会在医院治疗您。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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