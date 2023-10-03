什么是双相障碍？
双相障碍是一种精神疾病，有抑郁期和躁狂期。
抑郁期是指感到非常伤心，以至于不能做日常活动或不想做曾经喜欢的事情。
躁狂期是一种状态，精力和信心异常高涨，容易分心，做出风险决定。
双相障碍通常在十几岁、20 几岁或 30 几岁发病
双相障碍可能呈家族性发病
没有出现抑郁期或躁狂期的时候，情绪大多是正常的
医生用药物和心理治疗来治疗双相障碍
有两种类型的双相障碍，1 型和 2 型。
如果您患有 1 型双相障碍，您会有：
至少有 1 段躁狂期阻止您进行日常活动，这可能包括妄想（不知道什么是真实的）
通常有抑郁期
如果您患有 2 型双相障碍，您会有：
至少有 1 段不太严重的躁狂期（轻躁狂）
严重的抑郁期
是什么原因导致了双相障碍？
医生尚不清楚具体是什么原因导致了双相障碍。您的基因（从父母和祖父母那里得到的基因信息）可能会起作用。
躁狂期（狂躁发作）可能由以下方式触发：
人体内某些化学物质（神经递质）的含量增加或降低——神经递质是一些化学物质，如 5-羟色胺和去甲肾上腺素，神经细胞用它们来传递大脑和身体的信息
脑肿瘤或其他脑部疾病
一个有压力的事件
药物，如可卡因
其他健康问题，如甲状腺问题
双相障碍的症状有哪些？
抑郁期或躁狂期反复发作并消退。在两者之间，情绪可能是正常的。抑郁期或躁狂期可能持续数周或长达 6 个月。
抑郁期症状:
感觉很伤心
甚至对原本享受的活动也失去兴趣
思考和行动缓慢
感觉没有希望，感到内疚
比平常睡更多
看到不存在的事物
躁狂期症状:
感觉非常自信，认为自己状态最佳
能量充沛
容易生气
睡眠比平时少
说话变多
容易分心，从一种活动转变为另一种活动
参与赌博或性行为等危险活动，而不考虑后果
有时出现幻觉，看见和听见不存在的事物
严重躁狂（狂躁型精神病）的人可能会有以下症状：
错误地相信他们是特别的，比如他们是耶稣或天才
认为人们追随他们
极端的活动，如赛车、尖叫和唱歌
不思考或合理行事
出现严重躁狂的患者应立刻去医院就诊。
医生如何判断我是否患有双相障碍？
医生会根据症状模式疑诊双相障碍。不过，处于躁狂期的患者可能无法准确报告症状，因为他们不认为自己有任何异常。所以，医生可能需要从家人那里获取信息。
医生也可以进行血液或尿液检查，以检查是否有其他药物或健康问题可能导致您的症状。
医生如何治疗双相障碍？
医生可能会：
开处方药，如锂或丙戊酸钠
提供小组或个人咨询（心理治疗）
如果药物不能缓解抑郁，则给予电休克治疗（曾称为休克疗法）
在电休克治疗中，医生会用药物让您睡着，然后让一道电流穿过您的大脑。虽然医生并不知道为什么，但电流经常能帮助抑郁消失。
如果您有严重的躁狂或抑郁，或正面临某种可能导致严重问题的风险，医生可能会在医院治疗您。