许多人都会对自己的外表有点担心。只有当您对自己的外表有以下担忧时，医生才会诊断为躯体变形障碍：

让人非常不安

耗费很多时间

在日常生活中造成问题

许多躯体变形障碍患者会羞耻于把担忧告诉医生，或者认为他们的担忧并不是问题。因此，这种疾病可能隐藏多年而不为人知。