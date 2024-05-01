什么是躯体变形障碍？
躯体变形障碍是一种精神疾病，患者会花费大量时间和精力来担心和讨厌自己的外表。患有这种疾病的人可能关注身体某个部位的大小或外观，如鼻子。这种对身体的担忧，在其亲朋好友看来并不合理，而且会干扰日常生活。
躯体变形障碍患者可能会每天花数小时担心身体中感知到的缺陷，尽管这些问题对其他人来说似乎很小或看不到
您可能认为身体的某些部位不美观、不吸引人或变形
您可能会对自己的外表感到非常羞耻和焦虑，以至于避免外出或与朋友共度时光
医生用抗抑郁药物和认知行为疗法治疗躯体变形障碍
这种障碍通常在青春期开始发病，在女性中可能稍微更多见。
躯体变形障碍的症状是什么？
躯体变形障碍的症状可能缓慢开始或突然出现。症状包括：
每天花几个小时担忧感知到的身体缺陷
经常照镜子检查自己
持续过度梳洗或搔抓皮肤
认为他人会对自己的外表有负面看法或嘲笑自己
频繁寻求整形手术，但满意度低
回避社交场合，以免其他人看到自己
过于关注自己的外表，以至于在社交生活、工作、学校或其他方面造成严重痛苦或问题
您关注的身体部位可能会随时间而改变。躯体变形障碍患者通常专注于：
面部和皮肤
毛发
肌肉大小和张力
医生如何判断我是否患有躯体变形障碍？
许多人都会对自己的外表有点担心。只有当您对自己的外表有以下担忧时，医生才会诊断为躯体变形障碍：
让人非常不安
耗费很多时间
在日常生活中造成问题
许多躯体变形障碍患者会羞耻于把担忧告诉医生，或者认为他们的担忧并不是问题。因此，这种疾病可能隐藏多年而不为人知。
医生如何治疗躯体变形障碍？
医生使用以下一种或多种方法治疗躯体变形障碍：
认知行为治疗——这有助于人们更准确地思考自己的外表
习惯消除治疗——这有助于患者停止重复动作，如抓搔皮肤
抗抑郁药