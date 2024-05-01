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小知识
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躯体变形障碍

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是躯体变形障碍？

躯体变形障碍是一种精神疾病，患者会花费大量时间和精力来担心和讨厌自己的外表。患有这种疾病的人可能关注身体某个部位的大小或外观，如鼻子。这种对身体的担忧，在其亲朋好友看来并不合理，而且会干扰日常生活。

  • 躯体变形障碍患者可能会每天花数小时担心身体中感知到的缺陷，尽管这些问题对其他人来说似乎很小或看不到

  • 您可能认为身体的某些部位不美观、不吸引人或变形

  • 您可能会对自己的外表感到非常羞耻和焦虑，以至于避免外出或与朋友共度时光

  • 医生用抗抑郁药物和认知行为疗法治疗躯体变形障碍

这种障碍通常在青春期开始发病，在女性中可能稍微更多见。

躯体变形障碍的症状是什么？

躯体变形障碍的症状可能缓慢开始或突然出现。症状包括：

  • 每天花几个小时担忧感知到的身体缺陷

  • 经常照镜子检查自己

  • 持续过度梳洗或搔抓皮肤

  • 认为他人会对自己的外表有负面看法或嘲笑自己

  • 频繁寻求整形手术，但满意度低

  • 回避社交场合，以免其他人看到自己

  • 过于关注自己的外表，以至于在社交生活、工作、学校或其他方面造成严重痛苦或问题

您关注的身体部位可能会随时间而改变。躯体变形障碍患者通常专注于：

  • 面部和皮肤

  • 毛发

  • 肌肉大小和张力

医生如何判断我是否患有躯体变形障碍？

许多人都会对自己的外表有点担心。只有当您对自己的外表有以下担忧时，医生才会诊断为躯体变形障碍：

  • 让人非常不安

  • 耗费很多时间

  • 在日常生活中造成问题

许多躯体变形障碍患者会羞耻于把担忧告诉医生，或者认为他们的担忧并不是问题。因此，这种疾病可能隐藏多年而不为人知。

医生如何治疗躯体变形障碍？

医生使用以下一种或多种方法治疗躯体变形障碍：

  • 认知行为治疗——这有助于人们更准确地思考自己的外表

  • 习惯消除治疗——这有助于患者停止重复动作，如抓搔皮肤

  • 抗抑郁药

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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