体味过大或异常（腋臭）是由于通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解汗液的结果。

（另见出汗疾病简介。）

汗腺分为两种：顶泌汗腺和外泌汗腺。

顶泌汗腺分泌汗液进入毛囊。它们位于手臂下、生殖器区、肛门周围和乳头周围。

外泌汗腺将汗液直接分泌到皮肤上。它们几乎存在于皮肤的任何地方。在被通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解（降解）前，这些腺体分泌的汗液不会有臭味。在分解后，异味会变为恶臭。

皮肤下

多汗症的人更容易患上腋臭。皮肤和衣物卫生状况较差也会导致腋臭。腋臭还可能在食用或饮用某些食物（如咖喱、大蒜、洋葱和酒精）和服用某些药物（如青霉素）后发生。