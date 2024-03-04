提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

身体异味

（腋臭）

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 3月 2024
浏览专业版

体味过大或异常（腋臭）是由于通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解汗液的结果。

（另见出汗疾病简介。）

汗腺分为两种：顶泌汗腺和外泌汗腺。

顶泌汗腺分泌汗液进入毛囊。它们位于手臂下、生殖器区、肛门周围和乳头周围。

外泌汗腺将汗液直接分泌到皮肤上。它们几乎存在于皮肤的任何地方。在被通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解（降解）前，这些腺体分泌的汗液不会有臭味。在分解后，异味会变为恶臭。

皮肤下

皮肤由 3 层构成。皮肤由三层构成，皮肤表皮下神经、神经末梢、腺体、毛囊和血管。汗液由真皮腺体产生，并通过微管到达皮肤表面。

多汗症的人更容易患上腋臭。皮肤和衣物卫生状况较差也会导致腋臭。腋臭还可能在食用或饮用某些食物（如咖喱、大蒜、洋葱和酒精）和服用某些药物（如青霉素）后发生。

体味的治疗

  • 经常用肥皂和水清洗皮肤，并常洗衣服

  • 有时可使用抗菌乳膏

  • 使用除臭剂或止汗剂

通常每天用肥皂水清洗，会去除引起异味的细菌和真菌。某些人有必要使用抗菌肥皂清洗数天，同时外用含有克林霉素和红霉素的抗生素乳膏。刮光腋毛也有助于控制异味。

衣物也应该勤换洗。人们还可以迅速脱掉和清洗出汗的衣服，并使用除臭剂或止汗剂。除臭剂可掩盖气味，减少汗液分泌。

偶尔也会尝试其他治疗，例如注射肉毒杆菌毒素或使用微波器械、激光或手术。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。