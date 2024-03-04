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体味过大或异常（腋臭）是由于通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解汗液的结果。
（另见出汗疾病简介。）
汗腺分为两种：顶泌汗腺和外泌汗腺。
顶泌汗腺分泌汗液进入毛囊。它们位于手臂下、生殖器区、肛门周围和乳头周围。
外泌汗腺将汗液直接分泌到皮肤上。它们几乎存在于皮肤的任何地方。在被通常寄生在皮肤上的细菌和酵母菌分解（降解）前，这些腺体分泌的汗液不会有臭味。在分解后，异味会变为恶臭。
皮肤下
皮肤由 3 层构成。皮肤由三层构成，皮肤表皮下神经、神经末梢、腺体、毛囊和血管。汗液由真皮腺体产生，并通过微管到达皮肤表面。
多汗症的人更容易患上腋臭。皮肤和衣物卫生状况较差也会导致腋臭。腋臭还可能在食用或饮用某些食物（如咖喱、大蒜、洋葱和酒精）和服用某些药物（如青霉素）后发生。
体味的治疗
经常用肥皂和水清洗皮肤，并常洗衣服
有时可使用抗菌乳膏
使用除臭剂或止汗剂
通常每天用肥皂水清洗，会去除引起异味的细菌和真菌。某些人有必要使用抗菌肥皂清洗数天，同时外用含有克林霉素和红霉素的抗生素乳膏。刮光腋毛也有助于控制异味。
衣物也应该勤换洗。人们还可以迅速脱掉和清洗出汗的衣服，并使用除臭剂或止汗剂。除臭剂可掩盖气味，减少汗液分泌。
偶尔也会尝试其他治疗，例如注射肉毒杆菌毒素或使用微波器械、激光或手术。