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痱子是汗液潴留引起的瘙痒性皮疹。
（另见出汗疾病简介。）
当输送汗液至皮肤表面的细小汗管发生阻塞时，痱子便会产生。汗液堆积会造成炎症，这样会引起刺激（刺痛）、瘙痒和小肿块凸起或非常小的水疱。肿块偶尔会引起疼痛。
痱子最常见于温暖潮湿的气候下以及出汗较多的人中，但在凉爽气候衣服穿得过多的人和住院的人也会起痱子。倾向于在皮肤相互接触的区域发生，例如乳房下方、大腿内侧和腋下。当皮肤被衣物覆盖或靠着另一个表面较长时间时，如住院患者躺在医院的床上时，也会发生这种情况。
痱子是怎么产生的？
当汗腺阻塞，汗液潴留于皮肤下面时，便会产生痱子。
痱子
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此照片显示小块皮疹凸起，通常是痱子。
供图：David M. Pariser, MD。
痱子的诊断
医师的评估
医生可以根据皮疹外观以及患者是否曾在高温环境下、是否穿衣过多或是否住院卧床治疗来诊断痱子。
痱子的治疗
给皮肤降温并保持干燥的措施
对于皮疹，使用皮质类固醇乳膏或洗剂
痱子的治疗包括保持皮肤凉爽干燥。使用粉剂和敛汗剂可有助于痱子的治疗。应避免增加出汗的情况，因此使用空调是较理想的。
患者应避免过多穿衣或使用稠的软膏。
一旦出现皮疹，可外用皮质类固醇乳膏或溶液，有时也可添加一些薄荷。但是这些局部治疗不如保持皮肤干燥、凉爽有效。