痱子是汗液潴留引起的瘙痒性皮疹。

（另见出汗疾病简介。）

当输送汗液至皮肤表面的细小汗管发生阻塞时，痱子便会产生。汗液堆积会造成炎症，这样会引起刺激（刺痛）、瘙痒和小肿块凸起或非常小的水疱。肿块偶尔会引起疼痛。

痱子最常见于温暖潮湿的气候下以及出汗较多的人中，但在凉爽气候衣服穿得过多的人和住院的人也会起痱子。倾向于在皮肤相互接触的区域发生，例如乳房下方、大腿内侧和腋下。当皮肤被衣物覆盖或靠着另一个表面较长时间时，如住院患者躺在医院的床上时，也会发生这种情况。

痱子是怎么产生的？

痱子 隐藏详情 此照片显示小块皮疹凸起，通常是痱子。 供图：David M. Pariser, MD。

痱子的诊断 医师的评估 医生可以根据皮疹外观以及患者是否曾在高温环境下、是否穿衣过多或是否住院卧床治疗来诊断痱子。