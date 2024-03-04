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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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痱子

（粟疹）

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 3月 2024
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痱子是汗液潴留引起的瘙痒性皮疹。

（另见出汗疾病简介。）

当输送汗液至皮肤表面的细小汗管发生阻塞时，痱子便会产生。汗液堆积会造成炎症，这样会引起刺激（刺痛）、瘙痒和小肿块凸起或非常小的水疱。肿块偶尔会引起疼痛。

痱子最常见于温暖潮湿的气候下以及出汗较多的人中，但在凉爽气候衣服穿得过多的人和住院的人也会起痱子。倾向于在皮肤相互接触的区域发生，例如乳房下方、大腿内侧和腋下。当皮肤被衣物覆盖或靠着另一个表面较长时间时，如住院患者躺在医院的床上时，也会发生这种情况。

痱子是怎么产生的？

当汗腺阻塞，汗液潴留于皮肤下面时，便会产生痱子。

痱子
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此照片显示小块皮疹凸起，通常是痱子。
供图：David M. Pariser, MD。

痱子的诊断

  • 医师的评估

医生可以根据皮疹外观以及患者是否曾在高温环境下、是否穿衣过多或是否住院卧床治疗来诊断痱子。

痱子的治疗

  • 给皮肤降温并保持干燥的措施

  • 对于皮疹，使用皮质类固醇乳膏或洗剂

痱子的治疗包括保持皮肤凉爽干燥。使用粉剂和敛汗剂可有助于痱子的治疗。应避免增加出汗的情况，因此使用空调是较理想的。

患者应避免过多穿衣或使用稠的软膏。

一旦出现皮疹，可外用皮质类固醇乳膏或溶液，有时也可添加一些薄荷。但是这些局部治疗不如保持皮肤干燥、凉爽有效。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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