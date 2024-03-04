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肌酸是一种产生于肝脏储存于肌肉组织的一种氨基酸。当与磷酸结合时便形成真正意义上的机体能量来源。饮食上，牛奶、红肉及有些鱼都含有肌酸。
（另请参见膳食补充剂概述。）
肌酸声称的益处
人们服用肌酸补充剂以改善身体或运动表现，并减少肌肉疲劳。肌酸在医学上用于改善某些肌肉疾病患者的身体功能。
肌酸的益处证据
一些研究表明，肌酸可通过短时间的最大限度的努力增加所完成的工作量（例如，短跑中）。
肌酸的副作用
肌酸补充剂可能导致体重增加，并可能升高尿液和血液中的肌酸水平，并导致肾功能不全。偶尔会出现轻微的胃部不适、头痛、脱水、易怒和攻击性、水肿和肌肉痉挛。
肌酸与药物的相互作用
没有太多有关药物相互作用的记录，但医生担心使用肌酸可能会增加某些药物引发的风险，例如非甾体类抗炎药 (NSAID），而这可能会影响肾功能。此外，咖啡因通过减少能量生成，可能会降低肌酸的益处。
肌酸的使用建议
肌酸对需要爆发性力量的运动员可能有轻微帮助，但效果不大。看起来较为安全，但有肾功能障碍病史或正在使用影响肾功能的药物的患者应避免使用肌酸补充剂。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：身体发育和体能增强补充剂：您需要知道的事情