肌酸是一种产生于肝脏储存于肌肉组织的一种氨基酸。当与磷酸结合时便形成真正意义上的机体能量来源。饮食上，牛奶、红肉及有些鱼都含有肌酸。

（另请参见膳食补充剂概述。）

肌酸声称的益处 人们服用肌酸补充剂以改善身体或运动表现，并减少肌肉疲劳。肌酸在医学上用于改善某些肌肉疾病患者的身体功能。

肌酸的益处证据 一些研究表明，肌酸可通过短时间的最大限度的努力增加所完成的工作量（例如，短跑中）。

肌酸的副作用 肌酸补充剂可能导致体重增加，并可能升高尿液和血液中的肌酸水平，并导致肾功能不全。偶尔会出现轻微的胃部不适、头痛、脱水、易怒和攻击性、水肿和肌肉痉挛。

肌酸与药物的相互作用 没有太多有关药物相互作用的记录，但医生担心使用肌酸可能会增加某些药物引发的风险，例如非甾体类抗炎药 (NSAID），而这可能会影响肾功能。此外，咖啡因通过减少能量生成，可能会降低肌酸的益处。