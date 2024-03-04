白毛茛，一种快要绝种的植物，指的是金凤花。它的活性成分是北美黄连碱、卡那定、卡那他林、小檗碱，具有防腐作用。黄连素治疗腹泻时也是有效的。它有液体、片剂和胶囊形式。
（另请参见膳食补充剂概述。）
白毛茛声称的益处
白毛茛作为液体杀菌剂，可用于治疗口腔溃疡、眼睛发炎疼痛、外伤、皮炎；作为冲洗剂时治疗阴道炎。其与紫锥菊联合使用，可治疗感冒。白毛茛也可用于治疗消化不良、腹泻。
因为小檗碱据称可以降低血糖，所以有些人服用白毛茛来调节血糖水平。
白毛茛的益处证据
白毛茛治疗感冒的有效性尚未得到证实。在一些相对设计良好的研究中，从白毛茛中分离出的小檗碱可减轻腹泻，包括肠易激综合征患者中的腹泻。
新的证据表明，在糖尿病患者中，小檗碱可降低空腹和餐后血糖和血红蛋白A1c（HbA1C）。
已有研究证明白毛茛可降低胆固醇、血压和体重。
白毛茛的副作用
白毛茛可引起许多副作用，包括消化应激或消化道不适、焦虑、子宫收缩及新生儿黄疸。如果大剂量服用，白毛茛可引起震颤、呼吸衰竭，还可影响心脏收缩。
孕妇或哺乳期女性、新生儿以及患有癫痫障碍或凝血问题的人不应服用白毛茛。
白毛茛可能会损害某些细胞的DNA。这对人的影响尚不清楚。
白毛茛与药物的相互作用
白毛茛可能会增强预防血栓的药物（如华法林）的效力，从而增加出血。
白毛茛会影响肝脏处理某些药物的方式，这可能导致其他重要的药物相互作用。因此，白毛茛可能会增加抗高血压（降压）药物的水平，从而导致血压过低。然而，小檗碱可能会减少氯沙坦（一种被大量使用的降压药）转化为活性药物。白毛茛还可增加环孢菌素的水平，环孢菌素是一种用于预防移植器官排斥的药物。
白毛茛可降低二甲双胍的血药浓度，可能阻碍使用二甲双胍的 2 型糖尿病患者的血糖控制。白毛茛中的小檗碱可能会增加降糖药的降糖作用。
白毛茛的使用建议
白毛茛可能会导致许多严重的副作用和药物相互作用，而白毛茛对健康的益处（如果有）可能很小，并且通常可通过其他药物来实现；因此，不建议使用白毛茛。应建议孕妇或哺乳期妇女不要服用白毛茛。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：毛茛