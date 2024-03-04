白毛茛治疗感冒的有效性尚未得到证实。在一些相对设计良好的研究中，从白毛茛中分离出的小檗碱可减轻腹泻，包括肠易激综合征患者中的腹泻。

新的证据表明，在糖尿病患者中，小檗碱可降低空腹和餐后血糖和血红蛋白A1c（HbA1C）。

已有研究证明白毛茛可降低胆固醇、血压和体重。