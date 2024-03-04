卡瓦来自一种生长于南太平洋的灌木的根。它常被用于泡茶或制成胶囊的形式由人们服用。活性成分被认为是卡瓦内酯。
（另请参见膳食补充剂概述。）
卡瓦胡椒声称的益处
人们多数情况下将卡瓦胡椒用作镇静剂，以减轻焦虑、不安、压力和改善睡眠。有些人应用卡瓦胡椒防治哮喘、更年期综合征、泌尿道感染。
卡瓦胡椒的益处证据
一些科学证据支持使用卡瓦胡椒减轻焦虑和作为睡眠助剂。
卡瓦胡椒的副作用
在欧洲和美国，一些服用卡瓦胡椒的人出现肝毒性（包括肝衰竭）。因此，食品与药物管理局（FDA）要求在卡瓦产品上贴上警告标签，并持续监督其安全性。一些研究人员认为，肝毒性可能是由于制作不当或质量低劣的原材料被含肝毒素的霉菌污染所致。
当把卡瓦以传统形式（泡茶）饮用及大剂量服用或长期服用时，可能会引起鳞状皮疹（卡瓦皮肤病）、视力问题、血液变化（如红细胞增多）、运动障碍的变化（如帕金森病加重）。
卡瓦胡椒应在手术前至少2周停用，以使其从全身循环中清除，因为当给予麻醉剂或其他镇静剂时，卡瓦胡椒可能会导致过度镇静。
卡瓦胡椒与药物的相互作用
卡瓦胡椒可延长其它镇静剂（如巴比妥类药物或酒精）的作用，并影响驾驶或其它需要警戒能力的活动。
卡瓦胡椒可能会干扰多巴胺的作用，多巴胺是一种神经递质，在帕金森病中供应不足。因此，它可能会降低左旋多巴的作用，左旋多巴是一种治疗帕金森病的药物。帕金森病患者应避免使用卡瓦胡椒。
如果与肝毒素（对肝脏有毒的药物）一起服用，卡瓦胡椒可能会导致肝损伤。
卡瓦胡椒可增强麻醉剂的作用。
卡瓦胡椒的使用建议
不建议使用卡瓦胡椒。卡瓦胡椒可能有严重的副作用。有更安全且可能更有效的方法、药物或替代治疗来缓解焦虑和促进睡眠。应建议服用卡瓦胡椒的人在手术前2周停止使用卡瓦胡椒。
孕妇和哺乳期女性应避免使用卡瓦胡椒；卡瓦胡椒对子宫有负面影响，也可进入母乳。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：卡瓦胡椒