在欧洲和美国，一些服用卡瓦胡椒的人出现肝毒性（包括肝衰竭）。因此，食品与药物管理局（FDA）要求在卡瓦产品上贴上警告标签，并持续监督其安全性。一些研究人员认为，肝毒性可能是由于制作不当或质量低劣的原材料被含肝毒素的霉菌污染所致。

当把卡瓦以传统形式（泡茶）饮用及大剂量服用或长期服用时，可能会引起鳞状皮疹（卡瓦皮肤病）、视力问题、血液变化（如红细胞增多）、运动障碍的变化（如帕金森病加重）。

卡瓦胡椒应在手术前至少2周停用，以使其从全身循环中清除，因为当给予麻醉剂或其他镇静剂时，卡瓦胡椒可能会导致过度镇静。