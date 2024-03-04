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缬草是多年生植物，生长于北美、亚洲和欧洲草原。缬草的干根含有缬草酸酯，可能具有镇静作用。缬草根粉末可制成胶囊、片剂和茶剂三种剂型。
（另请参见膳食补充剂概述。）
缬草声称的益处
人们常用缬草镇静、改善睡眠，尤其在欧洲地区使用较多。
有的人服用缬草治疗头痛、抑郁、绝经期症状、经期前综合症、心律不齐和震颤。通常使用时间较短（2至6周）。
缬草的益处证据
缬草的副作用
研究表明，常规剂量的缬草通常是安全的。驾驶及做其它需要集中注意力的活动的人们不该服用该药草。
缬草的副作用包括头痛、胃部不适、心脏紊乱，甚至一些人失眠。一些人在服用缬草后早上会感到困倦，尤其是服用高剂量时。
不建议孕妇或哺乳期妇女或 3 岁以下的儿童服用缬草。
长期使用的戒断症状包括心动过速、易怒和焦虑。
已有肝毒性的报告。
缬草与药物的相互作用
缬草可能会延长其他镇静剂（如巴比妥类药物）、中枢神经系统抑制剂（如苯二氮卓类药物）、镇静补充剂（如卡瓦胡椒或褪黑素）或酒精的作用，并影响驾驶或其他需要警觉的活动。
缬草的使用建议
关于缬草是否有助于改善睡眠问题的益处证据并不一致，但由于副作用有限且具有潜在益处，对于希望改善睡眠质量的人来说值得一试。应在手术前2周停药，因为在与麻醉剂联合使用时可能会增加镇静作用。
缬草通常被认为对大多数人安全。但是，孕妇或哺乳期女性和 3 岁以下儿童不应服用缬草。
缬草不应与酒精或镇静剂同时服用。开车或进行其他需要警觉活动的人不应服用缬草。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：缬草