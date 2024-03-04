研究表明，常规剂量的缬草通常是安全的。驾驶及做其它需要集中注意力的活动的人们不该服用该药草。

缬草的副作用包括头痛、胃部不适、心脏紊乱，甚至一些人失眠。一些人在服用缬草后早上会感到困倦，尤其是服用高剂量时。

不建议孕妇或哺乳期妇女或 3 岁以下的儿童服用缬草。

长期使用的戒断症状包括心动过速、易怒和焦虑。

已有肝毒性的报告。