医院医护人员应找出有患尿潴留风险的患者以便采取措施防治。一般来说，老年人和患有或曾患某些疾病，包括前列腺增生、尿失禁、严重便秘，或致使排尿神经紊乱疾病（如中风、脊髓损伤或肿瘤）的人患尿潴留的风险增高。

如果患者存在尿潴留风险，医护人员应采取以下措施：

设定排尿时间表，医护人员每隔几小时提醒患者排尿

在需要时帮助患者去厕所，和/或提供床边座便器或便盆

通过检查（如膀胱超声）来确定患者是否潴留尿液

查看患者用药来确定是否有药物会导致或促使尿潴留

鼓励患者起床并尽可能四处走动

为了防止尿潴留，患者应在有尿意时去厕所。排尿时，患者应慢慢完全排空膀胱。

如果患者根本不能排尿或保留大量尿液，医院医护人员可以通过尿道将一根柔性管（导管）穿进膀胱来助患者排尿。因为此导管可能增加患泌尿道感染的风险，所以应尽快抽出。如果问题仍然存在，患者应插着排尿管出院，并定期找泌尿科医生做评估和治疗。