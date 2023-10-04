浏览专业版
住院患者可能无法排空膀胱或者完全不能小便。这一问题称为尿潴留，可能是因为患者
处于手术后的疼痛中
使用导致尿潴留的药物
需长时间卧床（卧床休息）
尿潴留更常见于50岁以上的男性患者，因为随着男性年龄增长（特别是50岁以后），能够妨碍排尿的前列腺增大（良性前列腺增生症）更容易出现。
尿潴留会增加发生泌尿道感染的风险，并引起肾病。
（也可参见住院引起的问题。）
住院期间尿潴留的预防
医院医护人员应找出有患尿潴留风险的患者以便采取措施防治。一般来说，老年人和患有或曾患某些疾病，包括前列腺增生、尿失禁、严重便秘，或致使排尿神经紊乱疾病（如中风、脊髓损伤或肿瘤）的人患尿潴留的风险增高。
如果患者存在尿潴留风险，医护人员应采取以下措施：
设定排尿时间表，医护人员每隔几小时提醒患者排尿
在需要时帮助患者去厕所，和/或提供床边座便器或便盆
通过检查（如膀胱超声）来确定患者是否潴留尿液
查看患者用药来确定是否有药物会导致或促使尿潴留
鼓励患者起床并尽可能四处走动
为了防止尿潴留，患者应在有尿意时去厕所。排尿时，患者应慢慢完全排空膀胱。
如果患者根本不能排尿或保留大量尿液，医院医护人员可以通过尿道将一根柔性管（导管）穿进膀胱来助患者排尿。因为此导管可能增加患泌尿道感染的风险，所以应尽快抽出。如果问题仍然存在，患者应插着排尿管出院，并定期找泌尿科医生做评估和治疗。