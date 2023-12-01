顺势疗法是在1700年代后期在德国创立，它是一种基于以毒攻毒原理的医学体系（因此称为homeo[希腊语的意思是“像”]和patho[希腊语的意思是“疾病”]）。换句话说，大剂量时会引起疾病的物质如果以很小剂量服用，可以治愈相同的疾病。人们认为这种小剂量可以刺激人体的康复机制。（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）

顺势疗法旨在恢复身体固有生命力的流动。治疗基于一个人独特的特性，包括生活方式以及症状和整体健康状况。

顺势疗法中使用的疗法源自自然存在的物质，例如动植物提取物和矿物质。人们认为这些物质可以刺激人体与生俱来的治愈能力。通过一遍又一遍地稀释这些物质来准备疗法药物。许多顺势疗法药物被稀释太多，以至于无法检出原始物质。但是，某些顺势疗法药物含有可能会影响身体的其它组分。

有关在顺势疗法中用于治疗疾病的超稀释纠正疗法，尚缺少科学解释。“以毒攻毒”的顺势疗法原则没有公认的物理或化学依据。

你知道吗……

在美国，顺势疗法被美国食品药品监督管理局 (FDA) 归类为非处方药或处方药，但 FDA 豁免这些疗法，不必满足其它药物必须满足的若干要求。例如，在出售药物之前，不必由实验室检测每种活性成分的特性和规格。同样，顺势疗法产品的生产商也不必提供该产品的有效性证据。顺势疗法可能包含酒精，通常用于稀释药物。目前，这些疗法所含酒精的含量不受限制。

标签具备以下几点：

“顺势疗法”的字样

制造商的名字

至少提及一种这种药物的用法

安全使用的说明

活性成分和稀释倍数（除非特别豁免）

一些顺势疗法药物仅仅按照处方供应。

顺势疗法的医疗用途 顺势疗法已用于治疗各种疾病，例如过敏、呼吸道症状、消化道问题、肌肉骨骼疼痛和眩晕。已经研究了许多此类疾病的顺势疗法。有证据表明顺势疗法无效。

顺势疗法可能的副作用 大多数人对顺势疗法的耐受性很好，接受这些疗法几乎没有风险。但可发生过敏与毒性的不良作用。