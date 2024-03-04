家庭暴力是指共同生活的人之间在身体、性或心理方面的虐待。它包括亲密伴侣间的暴力，指当前或之前性伴侣或配偶造成的身体、性或心理上的虐待。

可能导致身体损伤（有时严重或致命）、心理健康问题、社会隔离、失业和经济困难。

医生可根据受伤、不一致或令人费解的症状、或者受害者和/或受害者伴侣的行为，怀疑是家庭暴力。

注意安全如拥有一套逃跑方案极为重要。

家庭暴力可影响儿童（另见虐待和忽视儿童）、成人或老年人（另见虐待老人）。它可能由父母或监护人、祖父母、兄弟姐妹或其他成人或家庭中的未成年人以及亲密伴侣引起。它在所有年龄、文化、种族、族裔、宗教背景、性取向、性别、职业、收入水平、教育水平的人群中都有发生。

女性更易成为家庭暴力的受害者。2021 年，34% 的女性谋杀和杀人受害者是被亲密伴侣杀害，而男性受害者的这一比例为 6%。约 47% 的女性和 44% 的男性经历过亲密伴侣的跟踪、身体暴力和/或性暴力。

在美国，所有性取向和性别认同的人的家庭暴力发生率相同。

在新冠肺炎大流行期间，家庭暴力在许多国家更常见。原因可能包括收入损失和与他人失去联系引起的压力。此外，被虐待的人通常无法逃到庇护所或其他安全的地方。

你知道吗……

指代经历过家庭虐待的人的术语各不相同。“受害者”一词是刑事司法系统使用的术语，也经常用于指代当前或近期经历过虐待的人。术语“幸存者”通常用于指从虐待经历中康复的人。临床医生应询问患者偏好的术语（见 RAINN [强奸、虐待与乱伦国家网络]：关键术语和短语以及Women Against Abuse：The Language We Use（我们使用的语言））。

家庭暴力的类型 生理虐待 生理上的虐待是最常见的家庭暴力形式。它可包括击打、拍打、踢打、拳击、折断骨头、拉扯头发、推搡、扭动手臂、猛撞某物、导致窒息、闷死、殴打和火烧。武器如手枪或尖刀可能在家暴中用于威胁或导致损伤。可能不让受害者进食或睡觉。 性侵犯 许多被伴侣身体侵犯的人也受到伴侣的性侵犯（参见性侵犯和强奸）。性侵犯是指一个人不同意的任何类型的性活动或性接触，包括不想要的触摸、抓住、亲吻和强奸。如果性活动未经同意而发生，则被认为是性侵犯，即使是发生在侵犯之前或之后的其他时间有自愿性行为的人之间。性侵犯可能包括使用威胁或暴力强迫发生性接触，或者施暴者可能会给受害者饮酒或服药。这可能导致身体伤害、疾病或心理创伤。 心理虐待 心理虐待很常见。它可能在身体虐待或性虐待之前或同时开始。心理虐待是指施暴者运用非身体行为对受害者进行蔑视或践踏或控制受害者。心理虐待包括 虐待性语言

社会隔离

经济控制 通常施暴者运用语言私下或公开的贬低、蔑视、嘲笑、恐吓或威胁受害者。情感虐待可能导致受害者开始质疑自己的感受、本能和尊严（称为“煤气灯效应”），并可能使受害者感到内疚或对虐待关系负责。施暴者还可能嘲笑受害者的性能力、外貌或同时嘲笑受害者的性能力及外貌。 施虐者可能尝试部分或全部的控制受害者的朋友关系，亲戚邻里关系或其他朋友，隔离受害者。控制可包括禁止直接或通过写信、电话、电子邮件、短信或社交媒体与他人联系。施暴者可能会利用嫉妒心来维护其行为。施暴者可能会让受害者相信其家人和朋友都不能或不会提供帮助，从而进一步孤立受害者。 施暴者可能会使用受害者的孩子作为心理虐待的策略。例如，利用儿童继续参与受害者的生活或恐吓/骚扰受害者。施暴者也可能试图让儿童对抗受害者，或利用儿童说服受害者继续保持这种关系。 通常施暴者控制钱财来控制受害者。受害者可能在经济方面（大部分或完全）依赖施暴者。施暴者可控制受害者防止其工作，并防止其发现他们的实际经济状况或夺取受害者钱财。 施暴者也可能阻止受害者得到医疗保健。 跟踪 跟踪是指伴侣对受害者反复、令人不适的关注和接触，引起受害者对自己或亲近者安全的恐惧或担忧。施暴者可能通过以下方法跟踪受害者 通过令人不适的电话呼叫、电子邮件、社交媒体消息、邮件或礼物（例如，花）联系受害者

从远处观察、监视或跟踪受害者

侵入受害者家中、工作场所或学校 使用技术施暴 施暴者可以使用技术（如社交媒体）来发布受害者的视频、和／或跟踪、监视、孤立、惩罚、威胁、羞辱受害者。而且，施暴者可能会监视受害者的设备，并且往往不让受害者知情。

持续虐待 施暴者在施暴事件后的行为 虐待发生后，施暴者可能请求原谅并保证改变和停止虐待行为。然而通常暴力仍持续并持续升级。 施暴者的暴力倾向往往是不定期且不可预测的。因此，受害者会生活在挥之不去的恐惧中，担心下一次家庭暴力随时发生。 受害者保持有虐待倾向的情感关系的原因 受害者通常不愿结束有虐待倾向的情感关系。原因可能包括 在经济方面依赖施暴者

感觉孤单，没有人帮助

害怕计划或尝试离开会触发更加激烈的暴力冲突

害怕施暴者在他们离开后会做出极端的事情（例如，跟踪他们、伤害他们的子女、其他家人或宠物）

相信施暴者会改变（例如，因为他承诺改变）

仍然爱施虐者

相信虐待可能是正常的（例如，因为以前的经历）

家庭暴力的评估 医师的评估 临床医生可根据受伤情况、不一致或令人费解的症状和/或受害者和/或其伴侣的行为，怀疑是家庭暴力。或者受害者可报告存在虐待。 如果临床医生怀疑存在家庭暴力，他们可能会询问受害者是否在他们的关系中和在家里感到安全。许多专家建议医疗保健专业人员询问所有人有关家庭暴力的问题。 如果怀疑有家庭暴力，医生会尽量在受害者离开医疗机构之前确定受害者是否能够安全返回家中。在下列情况中，安全性无法保证： 受害者已威胁要结束这段关系。

暴力行为一直在增加；攻击升级为包含窒息。

伴侣持有武器。

伴侣威胁要杀害或伤害受害者。 如果确认是家庭暴力，医疗保健专业人员需要记录虐待证据，通常是拍摄受伤的照片。在起诉施暴者时，该文档可作为证据。有关报告家庭暴力的法律因州而异，有时也因临床医生类型而异（参见 MandatedReporter.com）。