性侵犯是指一个人不同意的任何类型的性活动或性接触。性侵犯，包括强奸，可能导致身体伤害或疾病或心理创伤。应评估幸存者是否有受伤、性传播感染、怀孕以及急性或创伤后应激障碍；征求他们允许进行检查以收集证据。治疗措施包括感染预防和精神卫生保健。

性侵受害者可能有生殖器或肛门的撕裂、割伤、瘀伤、情绪激动和睡眠困难。

存在发生性传播感染、HIV（人类免疫缺陷病毒）感染及怀孕风险。

被强奸者应由受过专业训练的人员进行全面的检查（强奸处理中心）。

治疗身体伤害的同时，需接种疫苗或使用抗生素预防或治疗感染，紧急避孕及进行咨询或心理治疗。

如可能，家庭成员和密友应和强奸救助小组的一名成员一起讨论如何帮助强奸受害者。

通常认为，强奸是指当一个人不同意或不能同意时，在其阴道或肛门插入另一个人的任何身体部位或物体，或在其口腔插入另一个人的性器官（称为未经同意的性接触）。丧失行为能力的人（因醉酒或有精神或身体限制）不能给出同意。对低于性同意年龄的人群，无论其是否自愿，阴道、肛门或口腔的侵入都被视为强奸（法定强奸罪）。

通常，强奸案中的强奸犯是要发泄其攻击性、愤怒或控制欲，而不是仅仅性冲动。许多被强奸者也受到身体毒打和/或受伤。

性侵犯是一个更广泛的术语。它被定义为一个人不同意的任何类型的性活动或性接触。性侵犯可能包括使用武力和威胁来强迫发生任何性接触。受害者是未同意或由于丧失能力而不能同意的人。

强奸和性侵犯的受害者包括各种性别的人。然而，妇女和女孩遭受强奸和性侵犯的比例最高。在美国，估计女性和男性一生中强暴的发生率分别是 19.3% 和 1.7%。报告的百分比可能低于实际百分比。

强奸和性侵犯的评估 需行体格检查，包括盆腔检查

如果受害者同意，进行检查以收集证据，并查看是否有性传播感染

妊娠试验 对于强奸的受害者，进行彻底的医学评估很重要。只要有可能，遭到强奸或性侵犯的人都会被带到性侵犯中心，该中心配备有训练有素的相关支助人员，例如性侵犯护士检查员 (SANE)。性侵害评估治疗中心可能是医院的急诊室或一个独立的机构。一些地区设有性侵犯反应小组 (SART)，其中包括医疗保健、法医、当地强奸危机中心、执法部门和检察官办公室的工作人员。 性侵犯护理团队会解释收集证据以进行最终起诉的程序（体格检查和其他检查），受害者决定是否同意。还会解释进行诉讼的利弊。受害者应在不被施压的情况下给予同意。 如果受害者选择起诉，依照法律，医疗保健专业人员需要通知警察，并对受害者进行检查。检查可以为起诉强奸犯提供证据。在强奸受害者去医院后，应尽早采集证据，采集证据前不洗澡或清洗、不刷牙、不剪指甲、不换衣服，如果可能，甚至不小便，这样采集到的证据是最佳的。有时，这些医疗检查结果能在法庭上作为呈堂证供。然而，除非受害者书面同意或发出传票，否则不能公布病历。同时这些记录也可以帮助受害者作证时回忆强奸案的细节。 强奸刚刚发生后，受害者可能会犹豫或害怕接受体检。医疗团队将尽一切可能让患者感觉舒适和安全。 在检查的每个步骤之前，医疗保健专业人员会解释接下来要做什么，并询问受害者是否允许继续检查。受害者应该可以就检查及其目的提出任何问题。受害者也可自愿拒绝检查的任何部分。 医疗保健专业人员通常会要求受害者描述事件，以帮助指导检查和治疗。然而，谈论强奸往往令受害者恐惧和苦恼。受害者可能会要求在紧急需求得到满足后再提供完整的描述。受害者可能需要即刻处理损伤，并需要一定时间来让心理平复下来。 当受害者可以接受询问时，医生会询问受害者有关强奸的问题，如： 涉及哪些身体部位（阴道、口腔和／或直肠）？

是否出现射精（精液流出）？

是否使用了避孕套？

施暴者是否进行了威胁、使用了凶器或行为残暴？

施暴者是什么样子？ 为了确定受害者怀孕的可能性，医师需要询问受害者末次月经时间及是否在服用避孕药。为了帮助精子样本分析的解读，医生会询问受害者最近是否在强奸前发生过性行为，如果是，什么时候发生的。 医生会记录身体损伤，例如割伤和擦伤，并可能检查生殖器和肛门是否受伤。对伤痕拍摄照片。由于擦伤等伤痕过一会才会变得明显，因此稍后可能需要拍摄第二组照片。可行结肠镜检查，以确认是否存在细微生殖器损伤。在阴道镜检查时，使用放大镜检查阴道和子宫颈和/或肛门。 检测和证据采集 刮片将用于精液或其他分泌物检测。其它样本也会被采集，例如施暴者的头发、血液或皮肤样本（有时会在受害者指甲下发现）。有时为鉴别罪犯需行DNA检查。受害者的一些衣服可能会被留下作为证据。 如果受害者同意，会进行验血和验尿以检查感染情况，包括 HIV 感染。 如果妊娠和性传播感染的初步检测结果为阴性，或者如果受害者拒绝接受性传播感染的治疗，则会在以下时间对受害者进行再次检测： 1 周时：淋病、衣原体和滴虫病

2 周时：妊娠

4 至 6 周时：梅毒和 HIV 感染

3 个月时：梅毒、肝炎和 HIV 感染 对于女性受害者，会在 6 周后进行巴氏试验以检查人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。 通常，在对被强奸的女性进行初次检查时，通过妊娠试验测量尿中人绒毛膜促性腺激素水平，以便检测先前是否怀孕。如果结果阴性，那么 ２ 周内需再次检测以发现强奸可能导致的怀孕。 如果受害者不能记起强奸前后发生的事件，医生可能会检查是否有证据表明强暴者使用了约会强奸药物，如苯二氮卓类的氟硝西泮或非法娱乐性药物 γ-羟基丁酸。非法药物和酒精的检测存在争议，因为醉态证据可能在诉讼中被用来破坏受害者的声誉。 如果阴道撕裂严重，尤其是儿童，可进行腹腔镜检查。在腹腔镜检查时，将一根柔性观察管插入阴道或其他器官，以便直接检查。