已审核/已修订 2月 2022 | 修改的 1月 2024

分娩后（产后感染）可发生乳房感染（乳腺炎），通常发生在分娩后的前 6 周内，而且几乎全是母乳喂养的女性患病。如果母乳喂养期间婴儿放置的位置不正确，可能会开裂（和酸痛）。如果乳头及乳头周围的皮肤破裂，皮肤上的细菌可以进入乳腺管导致感染。

感染的乳房发红、肿胀、发热、有触痛。可能只有部分乳房区域又红又疼。产妇可能发烧。

少数情况下，乳房感染发生在受伤或手术后。患糖尿病或服用皮质类固醇会增加乳房感染的风险。

极少数情况下，乳房感染会发展为脓包（乳腺脓肿）。脓肿周围的组织水肿，脓液会从乳头分泌出来。

医生根据体格检查可以明确诊断。

你知道吗……