分娩后（产后感染）可发生乳房感染（乳腺炎），通常发生在分娩后的前 6 周内，而且几乎全是母乳喂养的女性患病。如果母乳喂养期间婴儿放置的位置不正确，可能会开裂（和酸痛）。如果乳头及乳头周围的皮肤破裂，皮肤上的细菌可以进入乳腺管导致感染。
感染的乳房发红、肿胀、发热、有触痛。可能只有部分乳房区域又红又疼。产妇可能发烧。
少数情况下，乳房感染发生在受伤或手术后。患糖尿病或服用皮质类固醇会增加乳房感染的风险。
极少数情况下，乳房感染会发展为脓包（乳腺脓肿）。脓肿周围的组织水肿，脓液会从乳头分泌出来。
医生根据体格检查可以明确诊断。
你知道吗……
乳房感染的治疗
抗生素
缓解乳房疼痛、完全排空乳汁
乳房感染用抗生素治疗，如双氯青霉素、头孢氨苄、克林霉素，有时用红霉素。
疼痛和肿胀可通过冷敷和止痛药控制，如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)，包括布洛芬。当因哺乳或泵乳而使输乳管充盈时，应完全排空乳汁。
应该鼓励产妇多饮水。
如果感染症状没有减轻或症状严重，产妇应就医——例如，如果乳房发红、发红扩散或女性有发热和寒战。
患有乳腺炎的哺乳产妇应继续哺乳，哺乳可减少患乳腺脓肿（脓液的聚集）的危险。
乳房脓肿用抗生素治疗，通常通过手术引流。手术可能在局部麻醉加经静脉给予（静脉内）镇静剂的情况下进行，也可能在全身麻醉下进行。
如果服用抗生素不能缓解感染或如果不存在感染，医生会进行评估以检查是否为乳腺癌。