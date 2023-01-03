束支传导阻滞和分支传导阻滞

束支阻滞是在束支中冲动传导部分或全部中断；分支阻滞类似于左束半束的中断。这 种病变常共存。通常无症状，但存在两种之一就提示有心脏病变。采用心电图诊断无特殊的治疗。

(参见心律失常概述。）

传导阻滞（见图通过心脏的电传导通路）可由许多心脏病变引起，包括内在的退行性变而无其他有关的心脏疾病。

心脏的电传导通路

右束支传导阻滞 （RBBB-见图 右束支传导阻滞）可能会在没有心脏病的人中发生。也可能发生在前壁心肌梗死的病人中，提示有广泛的心肌损伤。新出现的RBBB应寻找基础的心脏病理变化，但常无发现。短暂的RBBB可发生于肺栓塞后。 虽然RBBB使QRS波群畸形，但它对ECG诊断心肌梗死没有明显干扰。

右束支传导阻滞

左束支阻滞（LBBB—见图左束支传导阻滞）比RBBB更常伴有结构性心脏病。 LBBB常干扰ECG诊断心肌梗死。

左束支传导阻滞

分支阻滞涉及左束支的前或后分支。左前分支的阻断导致左前分支阻滞，其特点为QRS波增宽不明显（<120 ms），前额面QRS波电轴−30°以上（电轴左偏）。左后分支阻滞伴随有前额面QRS电轴比+120°更正。分支阻滞和结构性心脏病之间的关系与LBBB相同。

半分支阻滞可能与其他传导障碍同时存在：RBBB和左前或左后分支阻滞（双分支阻滞）；左前或左后分支阻滞，RBBB和Ⅰ度房室传导阻滞（不恰当地被称为三分支阻滞；Ⅰ度房室传导阻滞通常源自房室结）。

三分支阻滞 指RBBB伴有交替性左前和左后分支阻滞或交替性LBBB和RBBB。心肌梗死后双分支或三分支阻滞的存在提示广泛的心肌损害。

双分支阻滞不需要直接治疗，除非存在有间歇性Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞。真正的三分支阻滞需要立即起搏治疗，然后永久起搏。

当QRS波群增宽（>120ms），但QRS图形不是典型的LBBB或RBBB时，诊断为非特异性心室内传导障碍。传导延迟可能发生在浦肯野纤维更远端，为细胞至细胞间的缓慢传导所致。没有具体的治疗指征。