替代或中间的结局是与患者身心健康不直接相关的结局

它们往往是诸如生理参数（如，血压）或测试结果（如葡萄糖或胆固醇的浓度，CT扫描的肿瘤大小）等特征，被认为可 预测当前的患者为导向的结局。 例如，医生通常假设降低血压可预防难治性高血压的患者为导向的结局（如，心梗或卒中引起的死亡）。然而，可以想像一个药物可能因为具有致命的不良作用，可以降低血压而不降低死亡率。同样，如果替代结局仅仅是疾病的标志物（如，HbA1C），而不是疾病的原因（如，血压升高），干预可能是通过对基础疾病不影响的方法而降低标志物。因此，与患者为导向的结局相比，以替代结局作为对功效的测试指标不太令人满意。

另一方面，替代结局的应用性更强，比如在以患者为导向的结局需要很长时间才能显现（如难治性高血压导致的肾功能衰竭）或罕见时。 在这样的情况下，除非使用替代结局（如降低血压），否则临床试验需要很大的样本和进行很长的时间。 此外，主要的患者为导向的结局－－死亡和残疾，是两分制（即是/否），而替代结局往往是连续的数值变量（如血压，血糖）。不同于两分的结果，数值变化可表明一种作用的数量大小。因此，与使用患者为导向的结局相比，使用替代结局往往可以为分析提供更多的数据，使临床试验可以在大大减少患者参与的情况下进行。

然而，替代结局最好应证明与患者为导向的结局有对应关系。有许多研究似乎是出现了这样的对应关系，但实际上并不存在。例如，用 雌激素 和孕激素治疗某些绝经后的妇女产生了更有利的血脂指标，但并未能达到所假设的心肌梗死或心源性死亡的相应减少。类似地，在重症监护室，使血糖降至接近正常浓度的糖尿病患者与使血糖降至稍高水平的相比，前者的死亡率和发病率更高（可能引发了低血糖）。有些口服降糖药降低了血糖，包括HbA1C 的浓度，但并未降低心脏事件的风险。有些降压药降低了血压，但并未减少卒中的风险。