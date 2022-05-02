药物错误可促成发病和死亡。估计美国的医疗系统因此每年要多花费高达1770亿的美金（取决于定义）。药物错误包括：
错误地选择药物或是处方的剂量、用药次数或疗程的错误
药师错误地阅读处方，因而错误地调配药物或剂量
护理者错误地阅读药品包装标签，因而给错了药物或剂量
不正确地指导患者
临床医生、护理者或病人不正确地管理药物
药师或患者不正确地储放药物，改变了药物的效能
使用过期药物，药物的效能可能发生变化
患者不明白因而用药不正确
医务人员之间的处方信息传递失准
特殊的亚人群
处方中的错误是常见的，尤其在某些人群。老人、育龄妇女以及儿童尤有风险。药物相互作用对使用多种药物的患者尤其有影响。为了风险最小化，临床医生应该知道患者在用的所有药物，包括其他医师处方的和非处方药，对所有可能的问题应胸有成竹。应鼓励患者列表记录正在应用的药物和剂量并保持更新，在每次门诊或急诊时带上。如果对患者所用的药物存疑，应告之患者在看病时将其使用的所有药物带来核查。
不清楚的处方
处方书写应尽量清晰明了。有些药物的名称近似，如果书写得不清楚就会引起混淆。改变某些传统的但易混淆的符号可能也有助于减少错误。如，“qd”（每天1次）可能会被混淆成“qid”（每天4次）。最好写成“1次/日”或“一日1次”。电子化的或电脑印刷的处方可以避免字迹难辨以及不适当的缩写带来的问题。但是，使用复选框或下拉清单的电子处方系统可能会增加无意中选择了错误的药物或剂量的风险。
药物使用不当
给药有可能不正确，尤其是在大型医疗机构中。药物可能给了错误的患者，或是在错误的时间或以错误的途径给药。某些药物在静脉应用时必须缓慢给药，有些药物不能同时给予。一旦认识到错误，应立即报告临床医生，并咨询药师。条形码和计算机化的药房系统可能有助于降低用药错误的发生率。
药物储存不当
药师应储存好药物以确保其效能。邮购药房应遵循规范以保证运输恰当。患者保管药物的情况通常不很理想。 浴室的药柜又热又湿，不是储存药物的理想场所。如果储放不当，药物的效能就可能在标明的有效期限之前下降。
说明书应明确表述药物是否需要存放于冰箱或是存放冷处，是否需要避热或避阳光，以及其他的特殊要求。另一方面，不必要的警告会降低遵从性并且浪费患者的时间。例如，未启封的胰岛素应在冰箱存放，而在用的只要不暴露在过分的热或光之下，在冰箱外能安全地存放较长时间。
超过药物有效日期
使用过期的药物经常发生。 过期的药物可能无效，有的（如：阿司匹林，四环素）过期使用会造成损害。
患者错误
患者不明白如何用药常常导致用药错误。患者可能用错药或用错剂量。 每种药物的剂量说明，包括处方该药物的原因，都应该向患者详细说明并尽可能以书面形式给出。应告知他们向药师咨询其他所用药物的注意事项。包装应既方便又安全。如果孩童不太可能拿到药物并且患者打开可能有困难，就无必要提供有孩童防护的包装。
医务部门之间沟通有误
错误的另一个常见原因是当患者的医疗从一个部门或医院向另一部门或医院转移（例如，从医院转到康复机构，从护理院转到医院，或专科医师与基层医疗医师之间）时处方信息传输不准确。需要积极主动地在不同的忙碌的医务人员之间进行沟通，在医疗变动时用药的变动属常见。注重沟通可以有助于降低此类错误的风险。各种规范的药物调配程序，诸如每次在患者转病房时准备一份完整的当前用药的清单，可以下降风险。