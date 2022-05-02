药师应储存好药物以确保其效能。邮购药房应遵循规范以保证运输恰当。患者保管药物的情况通常不很理想。 浴室的药柜又热又湿，不是储存药物的理想场所。如果储放不当，药物的效能就可能在标明的有效期限之前下降。

说明书应明确表述药物是否需要存放于冰箱或是存放冷处，是否需要避热或避阳光，以及其他的特殊要求。另一方面，不必要的警告会降低遵从性并且浪费患者的时间。例如，未启封的胰岛素应在冰箱存放，而在用的只要不暴露在过分的热或光之下，在冰箱外能安全地存放较长时间。