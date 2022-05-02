安慰剂尽管无生理学活性，但可能有实质性的作用――好的和坏的。这些作用似乎与期待的产品将发挥的作用有关。对不良作用的期待有时称为反安慰剂的（nocebo）作用。 安慰剂作用常常发生于主观性的反应（如疼痛、恶心）而非客观的反应（如腿部溃疡的愈合率，烧伤伤口的感染率）。

影响安慰剂反应大小的因素有许多，包括

临床医生表达的自信（“这会使你感到好许多”相对于“这是一个机会，可能有帮助”）

患者的相信程度（当患者确信他们得到的是活性药物时比当他们得知他们有获得安慰剂的机会时，作用更大）

安慰剂的类型（如可以注射的药物比口服的安慰剂效应更大）

并不是每个人都会对安慰剂有反应，也不可能预测谁会有反应，已有理论阐述个人特征与对安慰剂反应的相关性，但并未被确认。然而，有依赖性格以及要取悦他们的临床医生的人更可能报告好的作用，而那些有表演性格的人更可能什么作用都报告，不论是好是坏。