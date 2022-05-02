安慰剂是无活性的物质或干预，大多数都是在对照研究中与可能有活性的药物作比较时使用。
术语安慰剂（placebo，拉丁文，意为“我将舒服（I will please）”）最初指的是给病人应用的，通过暗示使之感觉更好的无活性、无害的物质。 近年来，将假的干预（如在临床试验中假的电刺激或模拟的手术程序）也被作为安慰剂考虑。 该术语有时也用作一些使用时对疾病无作用仅起着安慰剂效应的有活性的药物（如抗生素用于病毒疾病的病人）。
安慰剂效应
安慰剂尽管无生理学活性，但可能有实质性的作用――好的和坏的。这些作用似乎与期待的产品将发挥的作用有关。对不良作用的期待有时称为反安慰剂的（nocebo）作用。 安慰剂作用常常发生于主观性的反应（如疼痛、恶心）而非客观的反应（如腿部溃疡的愈合率，烧伤伤口的感染率）。
影响安慰剂反应大小的因素有许多，包括
临床医生表达的自信（“这会使你感到好许多”相对于“这是一个机会，可能有帮助”）
患者的相信程度（当患者确信他们得到的是活性药物时比当他们得知他们有获得安慰剂的机会时，作用更大）
安慰剂的类型（如可以注射的药物比口服的安慰剂效应更大）
并不是每个人都会对安慰剂有反应，也不可能预测谁会有反应，已有理论阐述个人特征与对安慰剂反应的相关性，但并未被确认。然而，有依赖性格以及要取悦他们的临床医生的人更可能报告好的作用，而那些有表演性格的人更可能什么作用都报告，不论是好是坏。
安慰剂在临床试验中的应用
许多临床试验将活性药物与安慰剂作比较。为了鉴别真正的治疗作用，将安慰剂表现的作用从活性治疗表现出的作用中减去；是否有意义，对临床以及统计学差异的显著性都有要求。在有些研究中，安慰剂减轻患者疾患的百分比很高，从而更难体现出活性药物的功效。
安慰剂在临床实践中的应用
现今，当临床医生判定患者有轻微的自限性疾病，又没有活性药物或者不符合药物适应证时（如非特异性的不适或疲劳），极少会处方安慰剂。理由是安慰剂满足了患者治疗的要求，又免使他们出现可能的 不良反应 ，并且通常使他们感到好转－出于安慰剂的作用或是自发性好转。
伦理的考虑
在临床研究中，伦理要考虑的是究竟是否应该用安慰剂。 当存在有效治疗（如阿片类镇痛药治疗严重疼痛）时，给研究受试者安慰剂，剥夺其治疗，一般都考虑为违背伦理。在这种情况下，对照组也给活性药物。因为参试者事前知道他们有可能得到的是安慰剂，这不涉及欺骗。
然而，在医疗中给安慰剂，不告知患者他们接受的是无活性的治疗，这种欺骗是有争议的。一些医生认为违背伦理明白无疑，如被发现，可能损害医患关系。而其他医生认为不给患者一些可使其感觉好转的东西，更不伦理。只是为了安慰剂的作用而给予活性治疗，可能进一步考虑也是违背伦理，因为将患者暴露于真实的不良反应之中（与反安慰剂的不良作用相反）。