药物相互作用指的是近期或是同时使用了另一个药物或另一些药物（药物－药物相互作用）、摄入了食物（药物-营养物相互作用），或摄入了膳食补充剂（(膳食补充剂-药物相互作用）而改变了药物的作用。
药物－药物相互作用有可能使其中的一个药物或两者增加或降低其作用。 临床重要的药物相互作用常常能预测，但通常不希望其发生（参见一些有潜在严重药物相互作用的药物）。可能导致不良作用或治疗失败。临床医生罕有利用可预测的药物相互作用来产生想要的治疗作用。例如让HIV感染的患者合用洛匹那韦和利托那韦来改变洛匹那韦的代谢，以增加洛匹那韦的血药浓度和有效性。
某些可能有严重的药物－药物相互作用的药物*
机制
示例
安全范围狭†
抗心律失常药（如奎尼丁）
抗肿瘤药（如甲氨蝶呤）
地高辛
锂
茶碱
华法林
被某些肝酶广泛代谢
阿普唑仑
阿米替林
阿托伐他汀
卡马西平
氯氮平
皮质类固醇
环孢霉素
地西泮
HIV蛋白酶抑制剂
丙米嗪
洛伐他汀
咪达唑仑
奥氮平
苯妥英
西地那非
辛伐他汀
他克莫司
他达拉非
茶碱
三唑仑
伐地那非
华法林
抑制了某些肝酶‡
阿瑞匹坦
波普瑞韦
西咪替丁
环丙沙星
克拉霉素
可比司他
考尼伐坦
地尔硫䓬
红霉素
氟康唑
氟西汀
氟伏沙明
伊曲康唑
酮康唑
帕罗西丁
泊沙康唑
利托那韦
特拉匹韦
泰利霉素
维拉帕米
伏立康唑
诱导了某些肝酶
巴比妥类（如：苯巴比妥）
波生坦
卡马西平
依非韦伦
苯妥英
利福布丁
利福平
圣约翰草
*任何药物在与这些药物之中的一个药物一起使用时，应全面评价可能的药物相互作用。
†即使单独使用，这些药物也可有严重的不良作用。与其他增加这些药物作用的药物合用时会进一步增加不良作用的风险。关于潜在的药物相互作用的其他研究，请咨询可靠的资料来源，如Drug.com的药物相互作用检查器。
‡葡萄柚制品摄入之后也可能发生抑制
重复治疗指的是同时使用性质相似的二种药物，造成了作用的叠加。如，因焦虑症使用了一种苯二氮䓬类药，又因失眠临睡前又用了另一苯二氮䓬类药，就可能有作用累积而中毒。
药物相互作用涉及
药效学的相互作用是一个药物通过相同（竞争）或是阻断（拮抗）的作用，改变了组织对另一药物的敏感性或是反应。这些作用通常发生在受体水平，但也可能发生在细胞中。
而药动学的相互作用通常是一个药物改变了另一药物的吸收、分布、蛋白结合、代谢，或排泄，从而改变了受体位点可获得的药物的数量和持续时间。药动学的相互作用改变的是药物作用的大小和持续时间，而不是类型。根据具体药物的知识、监测药物浓度或是临床体征的发现，它们常常可预测。
使药物相互作用最小化
临床医生应该知道患者使用的所有药物，包括其他医生处方的药物以及所有的非处方药物、草药制剂和营养补充剂。应询问患者有关饮食和饮酒方面的问题。处方时应以最少的药物、最低的剂量、尽可能短的疗程为原则。所用药物的所有作用，不管是希望有的或是不希望有的均应测定，因为这些作用通常包括了各种药物相互的作用。尽可能使用安全范围大的药物，防范出现任何不能预见的相互作用而引进毒性。
应观察患者并监测不良作用，特别是在改变治疗后。有些相互作用（如：酶诱导影响的作用）可能需要≥1周的时间才会出现。应将药物相互作用考虑为任何非预期的问题的可能原因。当出现了非预期的临床作用时，处方者应测定所用药物的血清浓度，查询文献或是请教药物相互作用的专家，调整剂量直到获得满意的效果。如果调整剂量无效，就应换用与在使用的其他药物不发生相互作用的药物。