药物相互作用指的是近期或是同时使用了另一个药物或另一些药物（药物－药物相互作用）、摄入了食物（药物-营养物相互作用），或摄入了膳食补充剂（(膳食补充剂-药物相互作用）而改变了药物的作用。

药物－药物相互作用有可能使其中的一个药物或两者增加或降低其作用。 临床重要的药物相互作用常常能预测，但通常不希望其发生（参见一些有潜在严重药物相互作用的药物）。可能导致不良作用或治疗失败。临床医生罕有利用可预测的药物相互作用来产生想要的治疗作用。例如让HIV感染的患者合用洛匹那韦和利托那韦来改变洛匹那韦的代谢，以增加洛匹那韦的血药浓度和有效性。

表格 某些可能有严重的药物－药物相互作用的药物* 表格

重复治疗指的是同时使用性质相似的二种药物，造成了作用的叠加。如，因焦虑症使用了一种苯二氮䓬类药，又因失眠临睡前又用了另一苯二氮䓬类药，就可能有作用累积而中毒。

药物相互作用涉及

药效学的相互作用是一个药物通过相同（竞争）或是阻断（拮抗）的作用，改变了组织对另一药物的敏感性或是反应。这些作用通常发生在受体水平，但也可能发生在细胞中。

而药动学的相互作用通常是一个药物改变了另一药物的吸收、分布、蛋白结合、代谢，或排泄，从而改变了受体位点可获得的药物的数量和持续时间。药动学的相互作用改变的是药物作用的大小和持续时间，而不是类型。根据具体药物的知识、监测药物浓度或是临床体征的发现，它们常常可预测。