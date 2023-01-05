其他需要考虑的内容包括

膳食补充剂对常规药物的替代使用

补充剂的稳定性（尤其是植物类）

毒性

补充剂与药物或疾病状态之间的相互作用

导致cuo'wu诊断

相关的信息大多来自于零星的药物相互作用的个案报道（见表可能的膳食补充剂-药物相互作用）和一些研究报告。

虽然有这些问题，许多患者还是强烈相信饮食补充剂的益处并且持续服用，不论是否有医生的指导。患者可能不欲透露，甚至故意隐瞒他们使用饮食补充剂的情况。因此，在门诊病史的询问中必须定期的直接问及过去和新近整合、补充、替代疗法的情况，包括饮食补充剂的使用情况。很多医生喜欢在其临床实践中加入一些饮食补充剂，他们的理由包括已经证明的益处、愿意使用补充剂的患者对其安全性的充分信任以及医生自己认为补充剂安全有效的观念。

有关补充剂使用最被关注的问题如下：

安慰剂效应可以模拟真实的疗效，特别是如果患者和/或医师坚信补充剂xiao'guo。

补充剂治疗反应，安慰剂介导的或以其他方式，可能被误为证据，证实了特定的，可能是不正确的诊断。

对于患者提出对膳食补充剂安全性的咨询，我们现在能用于指导的数据极少。但是有些专家相信，与全球膳食补充剂使用的总量相比，所引起的问题相对很少。其结果是，这些专家建议购买由著名制造商生产的补充剂，许多建议购买德国制造的补充剂，因为它们是按药物进行guan'li，因此监管比美国还严格。

手册中讨论的补充是最受欢迎、最有效或对其安全性有一些疑问的补充。更完整的信息可通过美国国立卫生研究院国家补充与综合健康中心获得。