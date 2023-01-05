膳食补充是整合疗法、补充疗法和替代疗法中最常用的，主要因为它们随处可见，相对便利，且不需咨询专业医师就可购买。
US FDA (US Food and Drug Administration)对于膳食补充剂的管理与药物是不同的。FDA对膳食补充剂质量控制和生产过程进行管理，而不对确保其活性成分或功效的标准提供保证。
另请参见National Institutes of Health (NIH): Office of Dietary Supplements。
定义
1994年《膳食补充剂健康与教育法》（DSHEA）将膳食补充剂定义为
含有维生素、矿物质、药草或其他植物成分、氨基酸或者其他已知的食物成分可作为正常膳食补充的任何产品（除外烟草），其形式可为丸剂、胶囊、片剂或液体。
此外，某些激素如 脱氢异雄酮（DHEA，雄激素和雌激素）的前体和褪黑素，被认定为膳食补充剂而不是处方药。
另请参见US Food and Drug Administration: Questions and Answers on Dietary Supplements.
标签
DSHEA规定制造商必须在说明书上说明产品为正常膳食的补充，并且告知人体对营养剂的需求并未经过FDA的评价。说明书同时必须列出其中每种成分的名称、含量、总量，植物成分必须说明从何部位提取。
制造商可以对产品的结构和功能（如有益于尿路健康）进行说明，但是不能在说明中提到或者暗示其产品可作为药物或者治疗手段（如治疗尿路感染）。如果该信息有有效数据证明其不虚假或具有误导性，则可在标准化产品标签上注明有效期。
安全性和有效性
美国食品药品监督管理局不要求膳食补充剂的制造商证明其安全性或有效性，尽管补充剂必须有安全史。补充剂的制造商和经销商必须通过MedWatch药物不良反应通报系统（一项医疗产品安全报告计划）向美国食品药品监督管理局报告严重不良事件。
大多数使用膳食补充剂的人认为它们通常对健康有益，对治疗和/或预防特定疾病安全有效，或者两者兼而有之。人们可能会认为这是因为膳食补充剂是天然的（即从植物或动物中提取），而且一些补充剂在传统医学体系中的使用已有数百年的历史。
尽管现在正在进行越来越多的临床研究，但大多数补充剂都没有经过严格的研究。有关正在进行的研究的信息可从美国国立卫生研究院国家补充与综合健康中心（NCCIH）获得。
对于大多数膳食补充剂，表明安全性或有效性的证据来自
传统shi'yong
体外shi'yan
t病例报告
动物研究
纯度和标准化
缺乏膳食补充剂生产的管理和政府监控法规，因此难以保证它们含有的成分在质和量上达到制造商宣称的水平。 某些膳食补充剂可能含有一些说明书上未列出的成分，这些成分可能是无效甚至有害的（如天然毒素，细菌，杀虫剂，铅或其他重金属，未证实的ran'liao）；某些膳食补充剂的活性成分可能含量不一，尤其在用整棵的植物制造时。顾客存在摄入过少或者过多，甚至没有摄入活性成分的危险性。大多数植物产品是数种成分的混合物，其中哪种成分有效并不为人所知。
缺乏标准化意味着不同厂家生产的产品可能有所不同，相同厂家dan'du批次的产品亦可能存在质量差异。这些产品的差异使实施严格的临床试验，并比较不同检验结果的工作举步维艰。然而，有些产品可能已经过标准化，在说明书中可能会包含其标准化设计。
美国关于补充剂生产的新法规包括良好生产规范（GMP）的规则。这些规则加强了保持生产设施和设备清洁以及原材料纯净和无污染的标准。GMPs还确保对成品恰当的说明，包装和储存。
其他的要点
其他需要考虑的内容包括
膳食补充剂对常规药物的替代使用
补充剂的稳定性（尤其是植物类）
毒性
补充剂与药物或疾病状态之间的相互作用
导致cuo'wu诊断
相关的信息大多来自于零星的药物相互作用的个案报道（见表可能的膳食补充剂-药物相互作用）和一些研究报告。
虽然有这些问题，许多患者还是强烈相信饮食补充剂的益处并且持续服用，不论是否有医生的指导。患者可能不欲透露，甚至故意隐瞒他们使用饮食补充剂的情况。因此，在门诊病史的询问中必须定期的直接问及过去和新近整合、补充、替代疗法的情况，包括饮食补充剂的使用情况。很多医生喜欢在其临床实践中加入一些饮食补充剂，他们的理由包括已经证明的益处、愿意使用补充剂的患者对其安全性的充分信任以及医生自己认为补充剂安全有效的观念。
有关补充剂使用最被关注的问题如下：
安慰剂效应可以模拟真实的疗效，特别是如果患者和/或医师坚信补充剂xiao'guo。
补充剂治疗反应，安慰剂介导的或以其他方式，可能被误为证据，证实了特定的，可能是不正确的诊断。
对于患者提出对膳食补充剂安全性的咨询，我们现在能用于指导的数据极少。但是有些专家相信，与全球膳食补充剂使用的总量相比，所引起的问题相对很少。其结果是，这些专家建议购买由著名制造商生产的补充剂，许多建议购买德国制造的补充剂，因为它们是按药物进行guan'li，因此监管比美国还严格。
手册中讨论的补充是最受欢迎、最有效或对其安全性有一些疑问的补充。更完整的信息可通过美国国立卫生研究院国家补充与综合健康中心获得。
一些可能的膳食补充剂-药物相互作用*
饮食补充剂
受影响的药物
相互作用
甲状腺激素
可能会增加甲状腺激素水平
降糖药
可能会将血糖降低到不安全的水平
降压药物
可增强抗高血压和降低血压的作用
免疫抑制剂（例如，环孢素、霉菌素、他克莫司、泼尼松、皮质类固醇）。
可能干扰抑制免疫功能的药物
镇静药
可能导致过度困倦
免疫抑制剂（如环孢菌素、霉酚酸酯、他克莫司）
可能刺激免疫系统，从而降低抑制免疫系统的药物的有效性，如器官移植后使用的药物
锂
可能会减少锂的排泄，从而导致血液水平升高和可能的严重不良反应
抗胆碱能药物或能增加乙酰胆碱的药物（如青光眼或阿尔茨海默病药物）
可能会降低抗胆碱能药物的作用或增加胆碱能药的不良反应。
甲状腺激素
可能会增加甲状腺激素水平
由细胞色素 P450 系统代谢的药物（例如，华法林、钙通道阻滞剂、抗癫痫药物）
使用钙通道阻滞剂或使用抗癫痫药物镇静可能会增加出血或降低血压的风险
镇静剂和抗抑郁药（如苯二氮卓类药物、苯巴比妥、吗啡、酒精、血清素再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药）
会增加这些药物的作用，使人昏昏欲睡
对乙酰氨基酚 和丙戊酸
可能会增加肝损伤的机会
抗癫痫药
可能会增加这些药物的效果，并可能增加不良反应
锂
可能增加锂的毒性
巴比妥和其他镇静剂
可增强和延长镇静剂的作用因为它的挥发性油有正性作用
铁剂
植物内的丹宁酸可减少铁的吸收
华法林
可增加出血风险因其含有的香豆素具有正性作用
具有 雌激素 雌激素作用的药物（例如，他莫昔芬、激素替代疗法、含有雌激素的口服避孕药）。
可能会干扰这些药物的雌激素作用
环孢霉素
可能增加环孢菌素血清浓度
胰岛素, 磺酰脲类药物
可能会降低血糖
甲状腺替代疗法
可能会降低左旋甲状腺素的血清水平
华法林
可能降低对华法林的反应
抗高血压药
可增强抗高血压和降低血压的作用
化疗药物
由于抗氧化作用，可能会干扰化疗药物的作用
抗凝药物（例如，华法林）
增加出血风险
抗抑郁药
可能引发狂躁症
具有抗雌激素作用的药物（例如，他莫昔芬、阿那曲唑和氟维司群）。
可能降低抗雌激素作用
三唑仑（一种苯二氮卓类药物）。
可能增加镇静作用
卡介苗（BCG）（用于结核病）
可能会降低卡介苗的有效性
麻黄†
兴奋剂（如咖啡因，肾上腺素，苯丙醇胺，伪麻黄碱）
增强其他药物的兴奋作用，增加心率失常心动过速及高血压的风险
单胺氧化酶抑制剂
可能会加剧这些药物的作用，并增加不良反应的风险（如头痛、震颤、心跳不规则或快速、高血压）
抗偏头痛药物（如麦角胺—见表头痛病的病因学特征）
可增加心率和血压因其有正性血管收缩所用
抗血小板药
小白菊可抑制血小板聚合而增加出血风险
非甾体类抗炎药
出血的风险增加，因为发炎药和非甾体抗炎药都有可能导致出血
华法林
可能增加出血危险因华法林有正性作用
抗高血压药
可增强抗高血压和降低血压的作用
抗血小板药
此类药物可增强大蒜对血小板聚集和纤溶的抑制作用从而可能增加出血风险
异烟酰肼（异烟肼或INH）
可能降低水平
蛋白酶抑制剂（如沙奎那维）
大蒜降低血蛋白酶抑制剂水平
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
他克莫司（口服）
提高他克莫司的血药浓度，可足以伤及肝脏
抗血小板药
可增强抗血小板聚集作用而增加出血危险
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
抗癫痫药（如苯妥英）
可降低抗惊厥药的作用因银杏制品中的杂质可降低抗惊厥药的作用
抗抑郁药
可能会导致服用其他抗抑郁药物的患者出现血清素综合征
MAOIs（如反苯环丙胺）
可增强这些药物的作用并增加副作用发生的风险（如头痛，震颤，躁狂发作）
非甾体类抗炎药
可能增强对血小板聚集的抑制作用而增加出血风险
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
降糖药（如格列吡嗪）
可能增强这些药的效果而导致低血糖
阿司匹林和其他NSAIDs类药物
可能增强对血小板聚集的抑制作用而增加出血风险
皮质类固醇
因人参有抗炎作用而可能增强皮质激素的副作用
在使用其他抗抑郁药物的患者中可能会诱发5-羟色胺综合征
地高辛
可能升高地高辛浓度
雌激素
可能增加雌激素副作用
单胺氧化酶抑制剂
可致头痛、震颤和躁狂发作
阿片类
可降低阿片类药物的功效
华法林
可增强华法林的抗凝效应而增加出血风险
抗高血压药
黄连素含量可增强抗高血压作用
降血糖药
小檗碱可能会增加降血糖作用
华法林和肝素
可能增加华法林和肝素的作用增加出血风险
华法林
能降低华法林的功效，增加血栓栓塞的风险
甲状腺激素
可能会降低甲状腺激素药物的疗效
抗凝、抗血小板药物
可能会增加出血风险
卡瓦胡椒
镇静剂（如巴比妥类，苯二氮䓬类）
可增强或延长镇静剂的作用
抗帕金森药
可能拮抗左旋多巴的作用并加重帕金森病。
可能减少罗匹尼罗的代谢，从而导致多巴胺中毒
肝脏毒性药物
可能增加肝毒性
抗高血压药
可增加水钠潴留，升高血压，降低抗高血压药物的疗效
化疗药物治疗
可能会降低紫杉醇和顺铂的作用
皮质类固醇
可能会增加皮质类固醇的副作用
地高辛
可升高血钾水平，增加地高辛毒性作用的风险
利尿剂
能增强大部分利尿药排钾作用并干扰保钾利尿药作用（如安体舒通）
单胺氧化酶抑制剂
可增强这些药物的作用并增加副作用发生的风险（如头痛，震颤，躁狂发作）
华法林
可能会降低华法林的有效性
抗凝剂（如华法林）
可能会增加出血风险
抗癫痫药
可能会降低抗癫痫药物的有效性
苯二氮䓬类
可能会增加镇静作用
甲基苯丙胺
可能会增加甲基苯丙胺的副作用
降糖药
可能增强这些药的效果而导致低血糖
蛋白酶抑制剂（如茚地那韦，沙喹那韦）
可与代谢酶相互作用而降低茚地那韦浓度
西罗莫司
可能会降低肝功能受损的肾移植患者对西罗莫司的清除率
华法林
增强效果而增加出血风险
抗抑郁药
可能导致心率加快
抗凝药物（例如，华法林）
可能会增加血液浓度，导致出血风险增加
抗炎药物
血药浓度增加，可能有不良影响
免疫抑制药物
可能会降低免疫抑制剂的有效性
降糖药
可降低血糖，引发低血糖症
降压药物
可以进一步降低血压
抗抑郁药
服用5-羟色胺能药物时，可能会增加5-羟色胺水平，导致5-羟色胺综合征，表现为心率加快、焦虑、胃肠道症状、严重肌肉强直和可能的癫痫发作
左旋多巴
可能会降低左旋多巴的有效性
抗血小板和抗凝剂 （例如，华法林）
可能会增加效果并可能导致出血
雌激素（如口服避孕药和其他产品）
可能会降低雌激素的有效性
环孢素和他克莫司
可能降低血环孢素水平，增加移植器官排异反应发生率
地高辛
可降低血地高辛浓度，降低其效果，导致潜在的危险结局
铁剂
可减少铁的吸收
单胺氧化酶抑制剂
可增强MAOIs的作用，可能导致需要急诊处理的高血压
非核苷类逆转录酶抑制剂
可加快药物代谢，减少其效果
口服避孕药
可加快药物代谢，减少其效果
羟考酮、美沙酮和曲马多
降低这些药物的血清浓度和镇痛作用
光敏药物（如兰索拉唑，奥美拉唑，吡罗昔康，磺胺类抗生素）
可增加光敏
蛋白酶抑制剂
可降低血蛋白酶浓度，减少其效果
SSRIs（如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林）
可增强这些药物的作用
三环类抗抑郁药
可增强这些药物的作用
华法林和其他抗凝剂（例如，直接作用的口服抗凝剂）。
可能降低华法林和利伐沙班的血液水平，增加血栓栓塞的风险
镇静剂（如巴比妥类，苯二氮䓬类）
可增强镇静剂的作用
抗生素（例如头孢氨苄、四环素类、喹诺酮类）
如果在服用锌的几小时内服用，可能会降低抗生素的吸收和效果。
顺铂、青霉胺和螯合整合酶抑制剂（如多替拉韦）
可能被抑制或失活
*使用膳食补充剂时需要谨慎，因为这些产品并非标准化，因此存在很大的差异，因为其相关的信息经常在变。许多发表研究的理论水平并没有排除谨慎使用的需要。处方任何药物之前，健康护理执业医师应该询问病人是否正在使用膳食补充，如果是，使用了哪些。执业医师必须确定药物与患者摄取的膳食补充剂之间存在的任何潜在的药物间不良相互作用，继而决定合适的药物和剂量。
†美国禁售含有麻黄属植物的膳食补充剂。
‡这种物质纯正，为天然甘草，无更多常见的人工添加甘草糖。
单胺氧化抑制剂 = 单胺氧化酶抑制剂; NSAIDs的 = 非类固醇消炎药; SSRIs类药物 = 选择性血清素再摄取抑制剂。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
U.S. Food & Drug Administration (FDA), Dietary Supplements: 有关 FDA 对成品膳食补充剂产品和膳食成分的监管的一般信息
U.S. Food & Drug Administration (FDA), MedWatch: 为卫生专业人员、患者和消费者提供 FDA 的医疗产品安全报告计划
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: 关于补充保健产品和做法的研究和信息的一般信息
National Institutes of Health (NIH), Office of Dietary Supplements: Dietary Supplement Health And Education Act of 1994 (DSHEA)