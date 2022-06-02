药物的吸收取决于药物的物理化学性质、组方以及用药的途径。 按组方由药物加上其他成分组成的药剂（如：片剂、胶囊剂、溶液剂）是通过各种途径（如：吞服、口腔含服、舌下、直肠、肠胃外、局部的、吸入）使用的。不论是何种用药途径，药物必须成为溶液才能被吸收。 因此，固态的形式（如：片剂）必须能被崩解和分散。

除了静脉注射应用之外，药物在到达循环系统之前必须穿过若干半渗透性的细胞膜。细胞膜是生物屏障，它选择性地抑制药物分子通过。细胞膜主要是由双分子的脂质基质组成，后者决定了膜的通透性特点。药物可以通过下述方法穿过细胞膜

被动扩散

易化被动扩散

主动转运

胞饮作用

有时，各种嵌入在基质中的球状蛋白有受体样的功能，帮助转运分子通过膜。

(参见药动学概述 。）

被动扩散 药物跨过细胞膜从浓度高的一侧（如胃肠液体）扩散到浓度低的一侧（如血液）。扩散率直接与浓度梯度成比例，但也与分子的脂溶性、大小、离子化的程度以及吸收表面积相关。由于细胞膜是脂质，脂溶性的药物扩散最为迅速。分子小的要比分子大的穿过膜更快。 大多数药物均为弱有机酸或碱，以非离子和离子的形式存在于水相环境。非离子型通常为脂溶性的（亲脂），能很快通过细胞膜扩散。离子型的脂溶性低（但水溶性高――即亲水），电阻大，不易穿过细胞膜。 而非离子型的存在（亦即药物穿过膜的能力）的比例是由环境的pH和药物的pKa（酸解离常数）决定的。pKa是离子型与非离子型的浓度相等时的pH。当pH比pKa低时，对于弱酸是非离子型的占优势，对于弱碱，则是离子型的占优势。 因此，在血浆中（pH7.4）弱酸（如：pKa为4.4）的非离子型与离子型的比值为1﹕1000；在胃液中（pH1.4）这一比值就反了过来（1000﹕1）。于是，当口服弱酸时，大多数在胃中的药物呈非离子型的，有利于扩散通过胃粘膜。对于pKa为4.4的弱碱，结果相反，大多数在胃中的药物呈离子型的。 理论上，弱酸性的药物（如阿司匹林）比弱碱性药物（如奎尼丁）更易从酸性介质（如胃）中被吸收。但是，不论药物是酸性还是碱性，大部分吸收都是在小肠中进行，因为小肠的表面积更大，膜更易透过 (见口服)。

易化被动扩散 某些低脂溶性的分子（如葡萄糖）穿过膜比预期的快。其理论是易化被动扩散：膜上的载物分子与细胞膜外的底物分子可逆性地结合，载体－底物复合物迅速地扩散通过膜，将底物释放于另一侧。只有那些具有比较特殊的分子构型的底物才能进行这样的膜的转运，载体的可获得性也限制了这一过程。这一过程不需要消耗能量，也不可能发生逆浓度梯度的转运。

主动转运 主动转运是选择性的，需要消耗能量，可以逆浓度梯度地转运。 主动转运似乎局限于与内源性物质（如：离子、维生素、糖、氨基酸）在结构上相似的药物。这些药物通常在小肠的特殊的位点被吸收。

胞饮作用 胞饮时，液体或是颗粒被细胞吞入。细胞膜内陷，围住液体或颗粒，再融合生成小囊，然后分开，移向细胞内侧。这一作用需要消耗能量。除了蛋白类药物，胞饮在药物的转运中很可能只起很小的作用。

口服 为了能被吸收，药物口服后必须处在一个低pH和许多胃肠分泌物包括可降解的酶的环境中。 肽类药物（如胰岛素）特别容易降解，因而不能口服应用。口服药物的吸收涉及在胃肠道中上皮细胞膜的穿越。影响吸收的有 胃肠道各段腔内的pH

每一腔的表面积

血液灌注

胆汁与黏液的存在

上皮细胞膜的性质 口腔黏膜是一层有利于吸收的富集血管的薄薄的上皮，但对于物质吸收来说，接触时间通常太短。处在牙龈和颊部间（口腔含服），或是在舌下（舌下含服）的药物，停留的时间较长，增加吸收。 胃通常是口服药物与胃肠液发生强烈接触的第一个器官（综述见[1]）。尽管胃有相对较大的上皮细胞的面积，但黏膜层厚、通过时间短，均限制了药物吸收。胃的这些特性会影响药物配方和行为。由于大部分的吸收都发生在小肠，胃排空通常成为限制吸收速率的一步。食物，尤其是脂肪食物减慢胃排空（和药物的吸收速率），说明了为何有些药物在空腹时应用可加快吸收。 影响胃排空的药物（如：副交感神经阻滞药）会影响其他药物的吸收速率。 食物可增加难溶性药物（如：灰黄霉素）被吸收的程度，减少在胃中降解的药物（如：青霉素G），的吸收，或是极少甚至没有作用。 在胃肠道中，小肠具有药物吸收最大的表面积，其膜也比胃中的更易穿透。由于这些原因，大多数药物主要在小肠吸收，尽管酸作为非离子药物易于穿过细胞膜，但在肠道吸收的速度比在胃中吸收的更快（综述见[1]）。十二指肠管腔内的pH为4至5，往下逐渐碱化，在回肠下部接近8。胃肠道的微生物可减少吸收。 血流下降（如休克时）可降低肠黏膜两侧的浓度梯度，因而通过被动扩散方式的吸收减少。 药物在肠内的通过时间会影响药物的吸收，尤其是通过主动转运吸收的（如：维生素B属）、溶解慢的（如：灰黄霉素）或是极性的（脂溶性低的，如：许多抗生素）药物。 为了达到最大化的遵从性，临床医生应该对八岁以下儿童处方口服混悬剂和咀嚼片。在青少年和成年人中，大多数药物以片剂或胶囊剂口服应用，主要是方便、经济、稳定性好，易为患者接受。由于固体形式的药物在被吸收之前必须溶解，溶解的速率决定了要吸收的药物能被得到的程度。溶解如果比吸收慢，就变成限制速度的步骤。改变组方（即：药物的盐、晶体或水化物等形式）可改变溶解速率从而从总体上控制吸收。 参考文献 1.Vertzoni M, Augustijns P, Grimm M, et al: Impact of regional differences along the gastrointestinal tract of healthy adults on oral drug absorption: An UNGAP review.Eur J Pharm Sci 134:153-175, 2019.doi:10.1016/j.ejps.2019.04.013

胃肠道外应用 静脉注射的药物直接进入体循环。但是肌内注射或皮下注射的药物，必须通过一至多层生物膜才能到达体循环。如果肌内或皮下注射分子量>20,000g/mole的蛋白类药物，透过毛细血管膜就很慢，以至大部分在淋巴系统被吸收。在这样的情况下，药物进入体循环慢，且由于在淋巴系统中被蛋白酶首过代谢（药物代谢发生在到达体循环之前），进入体循环也是不完全的。 灌注（血流/克组织）对小分子的药物在肌内或皮下注射后的毛细血管吸收有很大影响。因此，注射部位能影响吸收率。 难溶性碱和酸的盐以及外周灌注差的患者（如：低血压或休克）在肌内或皮下注射后，吸收延迟或不稳定（如：苯妥英的注射剂）。