手术前，先进行根尖周或全景X射线检查来评估有问题的牙齿、周围的牙槽骨及附近结构。

戴上无菌手套，口罩和安全眼镜或面罩。

提供局部麻醉

拔牙

在牙齿后方放置一块部分展开的4” x 4”纱布，以防止牙齿意外脱落进入咽喉。 轻柔地做这件事，以免引起呕吐。

关键步骤 是

分离附着在牙齿上的牙龈套。

使用牙挺获得初始的牙齿移动性。

进一步松动牙齿，然后用镊子拔出。

冲洗，在需要时匙刮牙槽。

应用纱布加压垫。

将＃9骨膜车针尖端插入牙龈套和牙齿之间分离牙龈套。保持该点与齿根接触，沿长轴向齿根尖端推进牙挺； 插入后，牙挺轻轻地将牙龈套撬离牙齿。围绕牙齿一周进行此操作。同样，仅在颊侧，分离要拔除的牙齿和直接相邻的牙齿之间的牙龈小三角乳头。

获得初始牙齿移动性 使用牙挺（例如＃301或＃92）。轻轻地将垂直于牙齿的分离器插入要拔除的牙齿和相邻牙齿之间的空间。分离器应放在牙齿之间的骨顶上。分离器有2个表面； 凹面是工作面，应面对要拔除的牙齿。分离器的一侧紧靠牙齿之间的牙槽骨； 将此侧保持在适当位置用作支点，同时朝向被拔除牙齿的另一侧旋转，松动牙齿并扩大牙槽。请勿将相邻的牙齿用作支点。通常先在拔牙前使用牙龈分离器，然后在拔牙后调动牙挺。直向牙挺也可以沿齿的长轴垂直插入牙根和牙槽之间，并旋转以进一步扩展牙槽。不要将牙齿的腭侧或舌侧的牙槽骨用作支点。以这种方式重复使用牙挺，在使用钳子之前继续松动牙齿。

牙挺的使用

使用镊子（上牙＃150，下牙＃151）进一步松动牙齿然后拔出它。将镊子的喙插入松动的牙龈下方，沿牙齿的根部平行于牙长轴。施加可控的顶端（朝向根尖）力，使喙沿根部尽可能地滑入窝中，直至到达根尖； 这有助于进一步扩展牙槽。然后用镊子牢牢夹住牙根，在顶端施加压力，就像试图将牙齿进一步推入牙槽中一样。将另一只手的拇指和食指放在牙槽窝的两侧以支撑牙槽，并帮助控制力量防止无意中造成牙槽大面积破裂。接下来，在保持顶端压力的同时，左右摇晃牙齿，并根据需要继续转动牙齿。本质上，该过程是牙槽窝的可控性断裂。当牙齿有足够的活动性时，请轻轻地将其从牙槽中笔直拔出。在牙齿明显松动并可以拔除之前，请勿开始拔牙。

牙科钳的使用

冲洗牙槽窝 用无菌盐水（如果存在严重感染，可使用洗必泰溶液）。仅当存在牙齿，骨头或异物碎片时，才可对牙槽进行刮擦。如果牙槽已扩展，请使用手指压力对其进行压缩以使其恢复原来的形状。

放置紧紧卷起来的纱布垫 （2英寸x 2英寸或4英寸x 4英寸），用生理盐水蘸湿，直接在牙槽上方（而非相邻牙齿的顶部）。让患者紧咬在牙垫，连续3~4个小时（甚至不许说话）向牙槽直接施压。