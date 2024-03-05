I期：外用克林霉素，病灶内注射类固醇激素，和口服抗生素

第二期：长期口服抗生素、抗雄激素药物，有时需要引流、去顶或穿刺清创

III期： 英夫利昔单抗或阿达木单抗 ，以及联合广泛手术切除、修复或移植

化脓性汗腺炎的治疗目标是防止新的病灶，减轻炎症反应，并消除窦道 (1)。

对于赫尔利I期，经典治疗包括局部外用1％克林霉素溶液，每日两次，联合15％间苯二酚乳膏，每日一次，口服葡萄糖酸锌（90mg，每日一次），病灶内注射糖皮质激素（5～10mg/mL醋酸曲安奈德溶液0.1～0.5mL，每月1次）和短期口服抗生素（7-10天）。使用四环素、强力霉素、米诺环素或红霉素，直至病变消退。典型的治疗方案可以包括一种局部治疗（根据患者的皮肤敏感性）和一种口服抗生素；然而，所有治疗都可以组合使用或单独使用。用过氧化苯甲酰清洗皮肤。

为了 赫尔利 II 期疾病， 治疗方法是使用与治疗 I 期疾病相同的口服抗生素进行较长疗程（例如，2 至 3 个月）；如果反应不完全，则可以将克林霉素和/或利福平添加到治疗方案中。 加用抗雄激素疗法（例如口服雌激素或联合避孕药、螺内酯、醋酸环丙孕酮[美国没有]、非那雄胺或以上药物联合）可能对女性患者有帮助。切开和引流可以缓解脓肿造成的疼痛，但不足以控制疾病的发展（与皮肤脓肿不同）。对于不太深的急性炎症病灶，环钻穿孔清创（即，用5~7mg直径的环钻切开，继以手指钝性分离清创 和刮除术或擦洗）是优选的。窦道需要去顶并清除。病灶较深者应该由整形外科医生评估后进行切除和移植术。

对于赫尔利III期，药物和手术治疗应更积极。英夫利昔单抗在减轻炎症方面疗效的证据最强（2）。或者，可以给予阿达木单抗（3）。苏金单抗现已上市，且疗效显著（4）。口服类维甲酸（异维甲酸 4 至 6 个月或阿维甲酸 9 至 12 个月）对部分患者有效（5）。如果疾病持续存在则可对受累区域行广泛手术切除、修复或植皮。剥脱性激光治疗（二氧化碳或Er:YAG激光）是另一种可选择的治疗方法 (6)。激光脱毛可能有效 (7)。

对化脓性汗腺患者推荐的辅助治疗措施包括维持良好的皮肤卫生，尽量减少创伤，心理支持，并尽可能避免高糖负荷饮食。