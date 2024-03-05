化脓性汗腺炎是一种慢性、瘢痕性、痤疮样的炎性病灶，多见于腋窝、腹股沟、乳头或肛门周围。可根据临床表现诊断。需根据疾病分期进行治疗。
目前认为化脓性汗腺炎是毛囊及其相关结构的一种慢性炎性病症。毛囊炎症及其所致的毛囊闭塞导致毛囊破裂，形成脓肿，窦道和疤痕。
可形成肿胀、触痛性肿物，类似皮肤脓肿。这些皮损通常是无菌性的。疼痛、波动感、分泌物排出和窦道形成是慢性病例的典型表现。在慢性的病例中，深部的脓肿和窦道可发生细菌感染。发生于腋窝的慢性患者，其炎性结节融合后可形成可触及的纤维条索。疼痛和臭味可明显影响患者的生活质量。
化脓性汗腺炎的诊断
临床评估
在这张照片中，多个窦道（显示为条索状线性结构）提示中度化脓性汗腺炎。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
该患者既有瘢痕形成（色素沉着过度），又有化脓性汗腺炎引起的脓肿。
© Springer Science+Business Media
该患者有多个慢性引流脓肿（蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。
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在这张照片中，多个窦道（显示为条索状线性结构）提示中度化脓性汗腺炎。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
该患者既有瘢痕形成（色素沉着过度），又有化脓性汗腺炎引起的脓肿。
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该患者有多个慢性引流脓肿（蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。
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通过临床表现即可诊断。慢性患者的深部脓肿和窦道应该进行细菌培养，但很少可得到阳性结果。赫尔利分期系统可评估疾病的严重程度:
I期：脓肿形成，单个或多个，没有窦道或结疤
II期：单个或多个，广泛分离，脓肿反复发作，窦道形成或疤痕形成
III期：弥漫性或接近弥漫性受累，或整个区域多个互连窦道和脓肿
化脓性汗腺炎的治疗
I期：外用克林霉素，病灶内注射类固醇激素，和口服抗生素
第二期：长期口服抗生素、抗雄激素药物，有时需要引流、去顶或穿刺清创
III期： 英夫利昔单抗或阿达木单抗 ，以及联合广泛手术切除、修复或移植
化脓性汗腺炎的治疗目标是防止新的病灶，减轻炎症反应，并消除窦道 (1)。
对于赫尔利I期，经典治疗包括局部外用1％克林霉素溶液，每日两次，联合15％间苯二酚乳膏，每日一次，口服葡萄糖酸锌（90mg，每日一次），病灶内注射糖皮质激素（5～10mg/mL醋酸曲安奈德溶液0.1～0.5mL，每月1次）和短期口服抗生素（7-10天）。使用四环素、强力霉素、米诺环素或红霉素，直至病变消退。典型的治疗方案可以包括一种局部治疗（根据患者的皮肤敏感性）和一种口服抗生素；然而，所有治疗都可以组合使用或单独使用。用过氧化苯甲酰清洗皮肤。
为了 赫尔利 II 期疾病， 治疗方法是使用与治疗 I 期疾病相同的口服抗生素进行较长疗程（例如，2 至 3 个月）；如果反应不完全，则可以将克林霉素和/或利福平添加到治疗方案中。 加用抗雄激素疗法（例如口服雌激素或联合避孕药、螺内酯、醋酸环丙孕酮[美国没有]、非那雄胺或以上药物联合）可能对女性患者有帮助。切开和引流可以缓解脓肿造成的疼痛，但不足以控制疾病的发展（与皮肤脓肿不同）。对于不太深的急性炎症病灶，环钻穿孔清创（即，用5~7mg直径的环钻切开，继以手指钝性分离清创 和刮除术或擦洗）是优选的。窦道需要去顶并清除。病灶较深者应该由整形外科医生评估后进行切除和移植术。
对于赫尔利III期，药物和手术治疗应更积极。英夫利昔单抗在减轻炎症方面疗效的证据最强（2）。或者，可以给予阿达木单抗（3）。苏金单抗现已上市，且疗效显著（4）。口服类维甲酸（异维甲酸 4 至 6 个月或阿维甲酸 9 至 12 个月）对部分患者有效（5）。如果疾病持续存在则可对受累区域行广泛手术切除、修复或植皮。剥脱性激光治疗（二氧化碳或Er:YAG激光）是另一种可选择的治疗方法 (6)。激光脱毛可能有效 (7)。
对化脓性汗腺患者推荐的辅助治疗措施包括维持良好的皮肤卫生，尽量减少创伤，心理支持，并尽可能避免高糖负荷饮食。
治疗参考文献
1.Alikhan A, Sayed C, Alavi A, et al: North American clinical management guidelines for hidradenitis suppurativa: A publication from the United States and Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundations: Part II: Topical, intralesional, and systemic medical management.J Am Acad Dermatol 81(1):91-101, 2019.doi: 10.1016/j.jaad.2019.02.068
2.Shih T, Lee K, Grogan T, Deet al: Infliximab in hidradenitis suppurativa: A systematic review and meta-analysis.Dermatol Ther 35(9):e15691, 2022.doi: 10.1111/dth.15691
3.Kimball AB, Okun MM, Williams DA, et al: Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa.N Engl J Med 375(5):422-434, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1504370
4.Kimball AB, Jemec GBE, Alavi A, et al: Secukinumab in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (SUNSHINE and SUNRISE): week 16 and week 52 results of two identical, multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 trials.Lancet 401(10378):747-761, 2023.doi: 10.1016/S0140-6736(23)00022-3
5.Matusiak L, Bieniek A, Szepietowski JC: Acitretin treatment for hidradenitis suppurativa: a prospective series of 17 patients.Br J Dermatol 171(1):170-174, 2014.doi: 10.1111/bjd.12884
6.Tierney E, Mahmoud BH, Hexsel C, et al: Randomized control trial for the treatment of hidradenitis suppurativa with a neodymium-doped yttrium aluminium garnet laser.Dermatologic Surgery 35(8):1188-1198, 2009.doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01214.x
7.Xu LY, Wright DR, Mahmoud BH, et al: Histopathologic study of hidradenitis suppurativa following long-pulsed 1064-nm Nd:YAG laser treatment.Arch Dermatol 147(1):21-28, 2011.doi: 10.1001/archdermatol.2010.245
关键点
病变通常无菌，除了慢性的深部脓肿和窦道者。
化脓性汗腺炎可能致残。
化脓性汗腺炎的治疗应根据赫尔利分期。
辅助措施包括保持良好的皮肤卫生、尽量减少创伤、提供心理支持，以及避免高血糖负荷饮食。