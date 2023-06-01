红癣是由Corynebacterium minutissimum 引起的间擦部位感染，最常见于糖尿病患者和热带地区人民。诊断依据临床。治疗方法是使用局部抗生素或口服药物克拉霉素。

(参见细菌性皮肤感染的概述。）

红癣表现类似真菌癣或间擦疹。 最常累及足部，表现为浅表鳞屑、皲裂、浸渍，常局限于第3、4趾间。

腹股沟的红癣表现为不规则但境界清楚的、粉红色或棕色斑块，伴有细小鳞屑。

红癣还可累及腋窝，乳房下、腹部皱褶，以及会阴等处，尤其是中年肥胖女性和糖尿病患者。

红癣 隐藏详情 腹股沟的红癣表现为不规则但境界清楚的斑块，伴有细小鳞屑。 Image provided by Thomas Habif, MD.

红癣的诊断 临床评估 红癣在伍德灯下呈特征性的珊瑚红荧光，这是由于细菌产生卟啉所致。皮肤鳞屑镜检菌丝阴性可用于鉴别红癣和真菌癣。 肛门周围红斑的鉴别诊断包括肛门周围链球菌蜂窝织炎。肛周链球菌性蜂窝织炎仅在肛周皮肤上引起疼痛和鲜红色红斑，Wood 光检查无荧光。对受影响儿童的皮肤拭子进行的 A 组链球菌培养呈阳性。