看法 进行患者培训
红癣是由Corynebacterium minutissimum 引起的间擦部位感染，最常见于糖尿病患者和热带地区人民。诊断依据临床。治疗方法是使用局部抗生素或口服药物克拉霉素。
(参见细菌性皮肤感染的概述。）
红癣表现类似真菌癣或间擦疹。 最常累及足部，表现为浅表鳞屑、皲裂、浸渍，常局限于第3、4趾间。
腹股沟的红癣表现为不规则但境界清楚的、粉红色或棕色斑块，伴有细小鳞屑。
红癣还可累及腋窝，乳房下、腹部皱褶，以及会阴等处，尤其是中年肥胖女性和糖尿病患者。
红癣
隐藏详情
腹股沟的红癣表现为不规则但境界清楚的斑块，伴有细小鳞屑。
Image provided by Thomas Habif, MD.
红癣的诊断
临床评估
红癣在伍德灯下呈特征性的珊瑚红荧光，这是由于细菌产生卟啉所致。皮肤鳞屑镜检菌丝阴性可用于鉴别红癣和真菌癣。
肛门周围红斑的鉴别诊断包括肛门周围链球菌蜂窝织炎。肛周链球菌性蜂窝织炎仅在肛周皮肤上引起疼痛和鲜红色红斑，Wood 光检查无荧光。对受影响儿童的皮肤拭子进行的 A 组链球菌培养呈阳性。
红癣的治疗
外用抗生素
口服克拉霉素
外用红霉素、克林霉素、莫匹罗星、夫西地酸和过氧化苯甲酰对局部红癣患者有效。
对于更广泛的红斑狼疮患者，口服单剂量克拉霉素1g或红霉素250mg，每天4次，持续14天是有效的。
复发常见。
如果伍德灯和氢氧化钾 (KOH) 或真菌培养无法区分红癣和浅表真菌感染，则应考虑抗菌和抗真菌外用制剂的组合。