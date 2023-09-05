皮肤癣菌病是指皮肤和甲角蛋白的真菌感染（甲感染也称为甲癣或甲真菌病）。症状和体征因感染部位不同而各异。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检结果。治疗方案因部位有所不同，但通常包括局部外用和口服抗真菌药物。

潜在致病真菌包括酵母菌（单细胞微生物如, Candida albicans）和皮肤癣菌。 皮肤癣菌是以角蛋白为营养、必须寄生于角质层、毛发或甲的真菌。 引起人类感染的致病菌种为表皮癣菌属Epidermophyton,，小孢子菌属Microsporum,以及毛癣菌属Trichophyton spp。 与念珠菌病不同的是，这些感染很少具有侵袭性。

传播途径包括人与人，动物与人以及土壤与人，后者较少见。此类真菌可能存在不确定性。 大多数人不会发生临床感染，而因局部防御能力改变而导致T细胞应答受损（如外伤引起的血管损伤）、原发性（遗传性）或继发性（如糖尿病或HIV感染）免疫抑制的人群可发生临床感染。

常见的皮肤癣菌病包括

须癣

头癣

体癣

股癣

足癣

皮肤癣菌反应

皮肤癣菌病的症状和体征 皮肤癣菌病的症状和体征因感染部位（皮肤，毛发，甲）而异。致病菌的毒力和宿主的易感性及高敏性决定了感染的严重程度。 通常炎症反应轻微或无炎症反应，表现为无症状或轻度瘙痒，皮损脱屑，边缘轻度隆起，间歇性复发。 有时，炎症反应重，表现为突发的水疱或大疱（多发生于足部）或头皮的炎症性损害（脓癣）。

皮肤癣菌病的诊断 临床表现

KOH湿片 皮肤癣菌的诊断根据临床表现和感染部位，皮肤刮屑的KOH湿片直接镜检发现菌丝或培养见粗细不均的菌丝可确诊。对于KOH湿片检查，应削剪及检查甲板，而不是甲下碎屑。 对于甲真菌病，最敏感的检查是指甲碎屑的PAS染色。 除头皮（以确定动物源性感染并治疗）和甲（可能由非皮肤癣菌感染引起）的感染外，通常不需要通过培养鉴定菌种。当皮损表面伴有严重的炎症及细菌感染及/或伴发脱发时培养亦有帮助。 皮肤癣菌病的鉴别诊断包括 脱发性毛囊炎decalvans（一种罕见的疤痕性脱发症，其中脓疱与脓疱斑块扩大）

细菌性脓皮病

可致瘢痕性秃发的疾病，如盘状红斑狼疮，扁平苔藓以及假性斑秃

蜂窝组织炎