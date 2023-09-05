皮肤癣菌病是指皮肤和甲角蛋白的真菌感染（甲感染也称为甲癣或甲真菌病）。症状和体征因感染部位不同而各异。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检结果。治疗方案因部位有所不同，但通常包括局部外用和口服抗真菌药物。
潜在致病真菌包括酵母菌（单细胞微生物如, Candida albicans）和皮肤癣菌。 皮肤癣菌是以角蛋白为营养、必须寄生于角质层、毛发或甲的真菌。 引起人类感染的致病菌种为表皮癣菌属Epidermophyton,，小孢子菌属Microsporum,以及毛癣菌属Trichophyton spp。 与念珠菌病不同的是，这些感染很少具有侵袭性。
传播途径包括人与人，动物与人以及土壤与人，后者较少见。此类真菌可能存在不确定性。 大多数人不会发生临床感染，而因局部防御能力改变而导致T细胞应答受损（如外伤引起的血管损伤）、原发性（遗传性）或继发性（如糖尿病或HIV感染）免疫抑制的人群可发生临床感染。
常见的皮肤癣菌病包括
皮肤癣菌病的症状和体征
皮肤癣菌病的症状和体征因感染部位（皮肤，毛发，甲）而异。致病菌的毒力和宿主的易感性及高敏性决定了感染的严重程度。
通常炎症反应轻微或无炎症反应，表现为无症状或轻度瘙痒，皮损脱屑，边缘轻度隆起，间歇性复发。
有时，炎症反应重，表现为突发的水疱或大疱（多发生于足部）或头皮的炎症性损害（脓癣）。
皮肤癣菌病的诊断
皮肤癣菌病的治疗
局部使用或口服抗真菌药物
有时使用糖皮质激素
外用抗真菌药物通常足以治疗皮肤感染（见表 浅表真菌感染的治疗选择）。非处方药物特比萘芬是杀真菌剂，可缩短治疗疗程。如果不能排除念珠菌感染，局部使用益康唑或环匹罗可能更好。其他适当非处方外用治疗包括克霉唑和咪康唑。
多数甲和头皮的感染、局部用药抵抗、患者不愿或不能坚持长期局部用药时需要口服抗真菌药，剂量和疗程根据感染部位不同而有差异。
糖皮质激素有时可与抗真菌霜剂同时应用，以帮助缓解瘙痒和炎症。然而，因外用糖皮质激素可促进真菌生长，应尽量避免联合外用糖皮质激素及抗真菌的药膏。非处方外用糖皮质激素和抗真菌产品不能替代通过KOH湿片检查或培养而获得准确诊断。