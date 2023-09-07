非典型痣是良性的黑素细胞痣，表现为边界不规则和不清晰、杂色的(通常为褐色和棕褐色)的斑疹或丘疹。非典型痣患者罹患 黑素瘤的风险增加。治疗包括密切的临床随访以及对高度不典型或有变化的皮损进行活检。患者应减少日晒，定期自我检查有无新的痣出现，并监测原有痣的变化情况。
非典型痣是具有轻度异常临床和组织学表现（结构不规则和黑素细胞不典型）的痣。一些患者仅有单个或数个非典型痣；另一些患者可能有许多。尽管大多数黑色素瘤是新发的，但也有一些是由非典型痣引起的 (1)。黑素瘤的危险因素包括非典型痣数量增加以及紫外线和日光暴露增加。
该图示单个非典型痣，具有特征性的不规则边缘和多变的颜色。
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
此图示非典型痣，具有特征性的不规则边缘和多变的颜色。
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
这张照片显示边缘不规则的圆形痣。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
该图示单个非典型痣，具有特征性的不规则边缘和多变的颜色。
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
此图示非典型痣，具有特征性的不规则边缘和多变的颜色。
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
这张照片显示边缘不规则的圆形痣。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
非典型痣的发生可能是遗传性的(常染色体显性遗传)，也有无明显家族史的散发病例。家族性非典型多发性痣-黑色素瘤综合征是指在≥2个一级亲属中存在多个非典型痣和黑色素瘤。这些患者罹患黑素瘤的风险显著增加 (2) 。
参考文献
1.Friedman RJ, Farber MJ, Warycha MA, et al: The "dysplastic" nevus.Clin Dermatol 27(1):103-115, 2009.doi: 10.1016/j.clindermatol.2008.09.008
2.Soura E, Eliades PJ, Shannon K, et al: Hereditary melanoma: Update on syndromes and management: Genetics of familial atypical multiple mole melanoma syndrome.J Am Acad Dermatol.74(3):395-407, 2016; quiz 408-10.doi: 10.1016/j.jaad.2015.08.038
非典型痣的症状和体征
非典型痣通常比其他痣更大(直径>6mm)，主要为圆形(不同于许多黑素瘤)，但其边界模糊、略不对称。相比之下，黑素瘤的颜色更不规则，可为红、蓝、发白的，或呈色素减退的疤痕样外观。
非典型痣的诊断
临床评估
皮肤镜评估
活检
定期体检
非典型痣必须与黑素瘤鉴别。黑素瘤的特征，被称为黑素瘤的ABCDEs，指
A：不对称—不对称的外观
B：边界—边界不规则（例如，非圆形或椭圆形）
C：颜色—痣的颜色不均一，颜色不寻常，或者颜色与患者其他的痣不同或更深
D：直径—>6毫米
E：进展—年龄大于30岁的患者出现新痣或者变化的痣
虽然有时临床表现可提示诊断非典型痣 (见表非典型痣和典型痣的特征)，依靠视诊来鉴别非典型痣和黑素瘤很难；对于可疑皮损应行活组织检查以明确诊断及不典型程度。活组织检查应该包括完整深度和宽度的皮损;切除活检是理想方法。
非典型痣和典型痣的特征
标准
典型痣
非典型痣
发病年龄
儿童期或青春期
青春期后继续出现
颜色
肤色、黄褐色或黑色
棕褐色至黑褐色，基地呈粉红色；常常有“煎蛋样”深色或浅色靶形外观，通常边缘较中央平坦；
边缘处颜色常模糊不清或见凹痕
直径
1-10mm（通常<6mm）
5-12mm
形状
对称的规则的边缘
边缘可不对称或不规则
部位
身体任何部位
最常见于曝光部位，也可发生于非曝光处（例如，臀部、乳房、头皮）
皮损数量
≤ 10
十几个至几十个
有黑素瘤个人史或家族史的多发性非典型痣患者应接受定期检查（每年一次收集家族史，更频繁地收集黑素瘤个人史）。一些皮肤科医生使用一种称为皮镜的手持仪器观察黑色素细胞损伤的色素模式。皮肤镜检查可以让皮肤科医生看到肉眼看不到的结构。 皮肤镜可以揭示黑色素瘤某些高风险特征（如，蓝白幕、不规则斑点和小球、非典型色素网、反向网）。
非典型痣的治疗
需要时可以切除或刮除
高度非典型病灶完全切除
预防性切除全部非典型痣不能有效预防黑素瘤，因此不推荐。但是，出现下列任一情况时，需要切除非典型痣。
病人有高风险病史（例如，黑素瘤个人或家族史）。
病人不能保证密切随访。
皮肤镜提示痣有高风险征象。
痣处于难以或无法监测其变化的部位。
非典型痣的预防
防晒（例如, 防晒服，防晒霜，在高峰期避免日晒，寻求遮阳）
定期自我检查
全身摄影
有时家庭成员监督
非典型痣患者应避免过度日晒并使用防晒霜。宣教病人注意防晒的同时应建议补充足够的维生素D。 此外，应该教会患者自我检查以察觉现有痣的变化及识别黑素瘤的特征。全身摄影可能有助于发现新出现的痣以及监测现有痣的变化。建议定期随访检查。
如果患者有黑素瘤史(由非典型痣发展而来或另外发病)或其他皮肤癌史，患者的一级亲属应接受检查。有黑素瘤家族发病倾向（≥2位一级亲属罹患黑素瘤）的非典型痣患者的黑素瘤终身发病风险很高。这些高危家族成员应该接受至少一次的全身皮肤（包括头皮和生殖器）检查以判断风险并需要随访。
关键点
如果患者的非典型痣数量增加，日晒增加，或家族性非典型多发性痣-黑色素瘤综合征，则患黑色素瘤的风险更高。
有时临床上难以鉴别非典型痣与黑素瘤，因此对zui'ke'yi的非典型痣应进行活组织检查。
密切随访非典型痣患者，特别是有黑素瘤高风险者，并进行全身照相。
建议对高危患者进行防晒（补充维生素D）和定期自我检查。
对黑素瘤患者的所有一级亲属进行全身检查。