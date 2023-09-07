临床评估

皮肤镜评估

活检

定期体检

非典型痣必须与黑素瘤鉴别。黑素瘤的特征，被称为黑素瘤的ABCDEs，指

A：不对称—不对称的外观

B：边界—边界不规则（例如，非圆形或椭圆形）

C：颜色—痣的颜色不均一，颜色不寻常，或者颜色与患者其他的痣不同或更深

D：直径—>6毫米

E：进展—年龄大于30岁的患者出现新痣或者变化的痣

虽然有时临床表现可提示诊断非典型痣 (见表非典型痣和典型痣的特征)，依靠视诊来鉴别非典型痣和黑素瘤很难；对于可疑皮损应行活组织检查以明确诊断及不典型程度。活组织检查应该包括完整深度和宽度的皮损;切除活检是理想方法。

表格 非典型痣和典型痣的特征 表格

有黑素瘤个人史或家族史的多发性非典型痣患者应接受定期检查（每年一次收集家族史，更频繁地收集黑素瘤个人史）。一些皮肤科医生使用一种称为皮镜的手持仪器观察黑色素细胞损伤的色素模式。皮肤镜检查可以让皮肤科医生看到肉眼看不到的结构。 皮肤镜可以揭示黑色素瘤某些高风险特征（如，蓝白幕、不规则斑点和小球、非典型色素网、反向网）。