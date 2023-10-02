皮肤可能对阳光有慢性反应（例如皮肤日光病[光老化]、光化性角化病) 或急性（例如光敏性、晒伤）变化。
紫外线 （UV） 辐射
太阳可以发出广谱的电磁辐射。多数日光相关的皮肤反应是由UV辐射所造成的，可以分成3个波段：UVA（320～400nm）；UVB（280～320nm）；UVC（100～280nm）。由于地球大气层过滤了一部分辐射，因此只有UVA和UVB能到达地球的表面。到达地球表面的可导致产生晒伤的射线（通常波长小于320nm）的性质和量差别很大，与下列因素有关：
大气和地表条件
纬度
季节
一天中的时间
海拔
臭氧层
皮肤在阳光下的暴露程度也取决于多种生活方式的因素（如衣物、职业、娱乐活动）。
造成晒斑的光谱（主要为波长<320nm）可由阳光经玻璃过滤出，而且可以更大程度的被烟雾过滤出。晒斑光谱可以穿过淡云，雾，或者30cm深度的净水，因而可以使没防备的人群产生严重的损伤。在低纬度（接近赤道）、夏天、中午时分（上午10点到下午4点），暴露会增加，因为在这些情况下阳光可直接穿过大气层（即角度较小）。在高海拔地区暴露也会增加，这主要是因为大气层较薄。 大气层中对紫外线具有屏障功能的臭氧层正在日益被人工合成的碳氟化合物所破坏（如致冷剂和航空工具）。被削弱的臭氧层使得人们暴露于更强的UVA和UVB。
人工晒黑灯发射出的光线跟UVB比起来，含有更多的UVA。这种UVA常被宣传为“更安全“的晒黑方式；然而，其长期照射产生的毒副反应同UVB暴露相似，如光老化和皮肤癌。 日光浴床释放的紫外线已被列为人类致癌物质，室内日光浴已被证明可增加黑色素瘤风险。很简单，没有“安全”的紫外线照射晒黑。
阳光照射的病理生理学
紫外线暴露的不良作用包括急性晒伤 和一些慢性改变。慢性改变包括皮肤增厚、起皱和某些病变（如光化性角化病和癌症）。暴露同时还可导致免疫学上重要意义的朗格汉斯细胞的失活和丢失。
阳光暴露后，皮肤表皮增厚，与此同时黑色素细胞形成黑素的速率增加，导致了通常所称的“晒黑”，这是一种保护反应。晒黑对防止紫外线辐射除了提供一些自然的保护，在其他方面没有健康获益。
人体皮肤对太阳光的敏感性和反应取决于其黑素的含量。根据皮肤对日光损伤的敏感性，从高到低将皮肤分为六型（Ⅰ到Ⅵ型）。分类依据皮肤的颜色，对UV的敏感性和对阳光的反应（见表Fitzpatrick皮肤类型分类）。Ⅰ型皮肤非暴露区域的肤色是白色到浅色，对UV很敏感，没有即刻色素加深，易产生损伤性反应，通常易晒伤，不易晒黑。Ⅵ型皮肤为深棕色或黑色，最能抵御紫外线，无论是否有阳光照射，都是深、黑、棕的颜色。黑色和其他深色人种并不是对阳光有彻底的免疫力，如他们接受过强的或过长时间的照射也会被晒伤。皮肤较黑的人和皮肤较浅的人长期暴露在紫外线下的影响是一样的，但往往是延迟的，而且不那么严重，因为他们皮肤中的黑色素提供了内置的紫外线保护。
具有金黄色或红色头发的人对于急性的或慢性的UV照射都尤其易感。许多金发人群中会出现不 均匀的黑素激活，最终形成雀斑。
白化病 患者没有色素的沉积是因为黑素代谢的障碍。白癜风 发病区域则是因为黑素细胞不存在。这些和其他任何无法以正常和完整速率产生黑色素的人群容易晒伤。
Fitzpatrick皮肤分型
皮肤类型
典型特征
晒黑的能力
I
苍白的皮肤；红头发或金发；蓝色/绿色的眼睛；雀斑
总是灼伤，从不晒黑
II
白皙的皮肤；红头发或金发；蓝色、浅褐色或绿色的眼睛
易于灼伤，难以晒黑
III
较晦暗的白色；任何眼睛或头发的颜色
有时候轻度灼伤，逐渐晒黑
IV
浅棕色皮肤
轻微灼伤，易于晒黑
V
古铜色的肌肤
极少灼伤，易于晒黑呈深棕色
VI
深棕色或黑色皮肤
从不灼伤，总是很容易晒黑
预防阳光照射的影响
避免日晒、穿防护服、涂抹防晒品可以最大限度地减少紫外线暴露。两种口服补充剂——白水龙骨 和烟酰胺——也可以提供一定程度的保护，防止阳光伤害（例如，皮肤增厚、皱纹）。
避免日晒
简单的避光措施可以帮助防止日晒伤和阳光的慢性效应的发生，的发生，这些措施可用于各种肌肤类型的人们，尤其适用于肌肤白皙的和易晒伤的患者。暴露于明亮的正午阳光和其他高紫外线环境中（参见 紫外线 [UV] 辐射）应尽量减少（30 分钟或更少），即使对于深色皮肤的人也是如此。在温带地区阳光照射在上午10点之前与下午4点以后是较安全的，因为此时间段很多晒伤光谱被过滤掉。 在海拔高的地区晒伤系数会升高，云雾并不能降低危险系数。
虽然暴露在阳光下有助于产生维生素D，许多专家建议在必要时通过补充维生素D来维持足够的维生素D水平，而不是通过过度的阳光照射。
防护服
紫外线辐射下的皮肤暴露可以通过使用防护性的遮盖物来最小化，如帽子、衬衫、长裤和墨镜。织法致密的织物与松的比起来避光效果更好。现在市面上有一种特殊的防晒衣也是可以买到的。这种类型的衣物标有紫外线防护指数（UPF）来表明防晒等级（类似于防晒霜的标记）。宽边的帽子可以保护脸，耳朵和颈部，但这些部位仍需外用防晒霜来提供足够的保护。日常的紫外线防护，环绕式的太阳眼镜也可以帮助遮蔽紫外线对眼睛的伤害。
遮光剂
遮光剂可以通过吸收或反射紫外线来保护皮肤晒伤和慢性光损伤。传统的防晒霜仅能过滤掉UVB光，而现在许多新型的翻晒霜也可有效地过滤掉UVA光，并被贴上“广谱”标签。在美国，食品和药物管理局（FDA）根据防晒系数（SPF）对防晒霜进行评级：防晒系数越高，防护效果越好。SPF 仅量化对 UVB 暴露的防护；美国没有 UVA 防护规模，但可能会提出正式建议。 人们通常应使用防晒系数为30或更高的广谱防晒霜。
遮光剂可以有很多种剂型，如乳膏状、凝胶状、泡沫状、喷雾、粉末、棒状。防晒成分通过吸收和/或反射光线发挥作用。自身增黑产品并不能保护机体远离紫外线的伤害。
化学防晒霜含有吸收紫外线的成分。肉桂酸酯，水杨酸酯和对氨基苯甲酸（PABA）衍生物可提供UVB保护。 二苯甲酮常用于提供UVB和短波UVA防护。 可添加阿伏苯宗和依茨舒，吸收滤过UVA范围内的辐射光波，以提供进一步的UVA防护。
物理阻挡层（矿物防晒剂）反射或散射光，并包含氧化锌和二氧化钛成分，它们会物理反射UVB和UVA射线。尽管先 前物理防晒霜涂上去很白很厚，现在这些化合物被制作成微粉状剂型以使得他们更容易被接受。
人们认为所有化学防晒成分在某种程度上都会被身体吸收。尽管大多数成分的副作用很小，但有些成分存在潜在风险，其他成分目前正在调查中。对于担心全身吸收的人，未微粒化的矿物防晒霜可能是首选，因为它们的分子太大而无法通过皮肤吸收。
防晒霜失效是常见的，通常是由于产品涂抹不足、涂抹过迟（防晒霜最好在暴露前30分钟涂抹）、游泳或出汗后未能重新涂抹，或在阳光照射期间未能每隔2至3小时涂抹一次。一盎司（约30毫升）应足以覆盖一般身材的人的整个身体表面；大多数人的用量少于推荐量的一半。
含有化学过滤的防晒霜有可能导致皮肤发生过敏或是光变应性反应，应与其他类型的光敏性皮肤疹区分开来。这时候就需要用遮光剂的成分进行斑贴或光斑贴试验，这种测试通常由具有以下专业知识的皮肤科医生进行过敏性接触性皮炎。
保护性补充剂
水龙骨提取物（一种天然的热带蕨类植物提取物)(1) 和烟酰胺是口服补充剂，可提供一些保护，防止阳光的破坏性影响，但不应被视为其他防晒方法的替代品。应谨慎使用较高剂量的烟酰胺，因为它们可能会导致肝损伤并升高血糖水平。
预防参考文献
1.Nestor MS, Berman B, Swenson N: Safety and efficacy of oral Polypodium leucotomos extract in healthy adult subjects.J Clin Aesthet Dermatol 8(2):19–23, 2015.PMID: 25741399