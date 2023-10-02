太阳可以发出广谱的电磁辐射。多数日光相关的皮肤反应是由UV辐射所造成的，可以分成3个波段：UVA（320～400nm）；UVB（280～320nm）；UVC（100～280nm）。由于地球大气层过滤了一部分辐射，因此只有UVA和UVB能到达地球的表面。到达地球表面的可导致产生晒伤的射线（通常波长小于320nm）的性质和量差别很大，与下列因素有关：

大气和地表条件

纬度

季节

一天中的时间

海拔

臭氧层

皮肤在阳光下的暴露程度也取决于多种生活方式的因素（如衣物、职业、娱乐活动）。

造成晒斑的光谱（主要为波长<320nm）可由阳光经玻璃过滤出，而且可以更大程度的被烟雾过滤出。晒斑光谱可以穿过淡云，雾，或者30cm深度的净水，因而可以使没防备的人群产生严重的损伤。在低纬度（接近赤道）、夏天、中午时分（上午10点到下午4点），暴露会增加，因为在这些情况下阳光可直接穿过大气层（即角度较小）。在高海拔地区暴露也会增加，这主要是因为大气层较薄。 大气层中对紫外线具有屏障功能的臭氧层正在日益被人工合成的碳氟化合物所破坏（如致冷剂和航空工具）。被削弱的臭氧层使得人们暴露于更强的UVA和UVB。

人工晒黑灯发射出的光线跟UVB比起来，含有更多的UVA。这种UVA常被宣传为“更安全“的晒黑方式；然而，其长期照射产生的毒副反应同UVB暴露相似，如光老化和皮肤癌。 日光浴床释放的紫外线已被列为人类致癌物质，室内日光浴已被证明可增加黑色素瘤风险。很简单，没有“安全”的紫外线照射晒黑。