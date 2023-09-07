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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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皮肤纤维瘤

（良性纤维性组织细胞瘤）

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

皮肤纤维瘤是由成纤维细胞组织构成的、坚实的、红色至褐色的小丘疹或结节。通常发生于大腿或小腿，但可累及任何部位。

皮肤纤维瘤在成年人中常见，女性患病更多。它们的原因可能是遗传。皮损大小通常为0.5～1cm，质地坚实，可能向内凹陷伴轻度的捏痛。大部分皮疹是无症状的，但一些有瘙痒或轻度创伤后破溃。

皮肤纤维瘤的诊断

  • 临床评估

皮肤纤维瘤常常根据临床可诊断。有几种描述的皮肤纤维瘤的皮肤镜模式（1)。 皮损有时需活检以排除黑素细胞增殖(例如，痣、日光性黑子、黑素瘤)或其他肿瘤。皮肤较深的人可能会出现色素沉着过度。

诊断参考文献

  1. 1.Zaballos P, Puig S, Llambrich A, et al: Dermoscopy of dermatofibromas: A prospective morphological study of 412 cases.Arch Dermatol 144(1):75-83, 2008.doi: 10.1001/archdermatol.2007.8

皮肤纤维瘤的治疗

  • 引起不适的皮肤纤维瘤可以切除

引起不适症状的皮肤纤维瘤可以切除。冷冻手术治疗可以缓解症状。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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