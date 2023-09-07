皮肤纤维瘤 （良性纤维性组织细胞瘤） 作者： Dartmouth Geisel School of Medicine Denise M. Aaron , MD , 已审核/已修订 9月 2023 看法 进行患者培训

皮肤纤维瘤是由成纤维细胞组织构成的、坚实的、红色至褐色的小丘疹或结节。通常发生于大腿或小腿，但可累及任何部位。