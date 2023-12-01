基底细胞癌的症状和体征

基底细胞癌的症状和体征

基底细胞癌的临床表现和生物学行为多样化。

大部分基底细胞癌最初表现为有光泽的丘疹，缓慢增大，数月或数年后呈现光泽性珍珠样边界，表面有明显的充血（毛细血管扩张），中央见凹陷或溃疡。反复的结痂出血是常见的征象。通常，癌可以交替结痂和愈合，这可能会不合理地减少患者和医生对病变严重性的关注。

基底细胞癌有多种类型。 最常见的类型是

结节状（约60%的基底细胞癌）：形状小、有光泽、坚实、几乎透明的粉红色结节，伴有毛细血管扩张，通常发生于面部或其他暴露在阳光下的区域。常见溃疡和结痂。

浅表性（约 30%）：这些类型为红色或粉红色、有边缘的薄丘疹或斑块，通常出现在躯干上，可能类似于牛皮癣或局部皮炎。

硬斑病型(5-10%): 肤色或淡红色的扁平瘢痕样隆起斑块，边界模糊

其他：可能呈其他类型。结节型或浅表型基底细胞癌可以产生色素(有时称色素性基底细胞癌)。