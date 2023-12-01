看法 进行患者培训
角化棘皮瘤表现为圆球形，质地坚实，通常呈肉色的结节，边界为锐利的斜面，中央有特征性含有角质的凹坑；通常会自行分解，但有些可能是高分化的鳞状细胞癌。诊断是通过活检或切除。治疗方法是手术或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶。
(参见皮肤癌概述。）
角化棘皮瘤
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照片由医学博士Thomas Habif提供。
大型角化棘皮瘤
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DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
角化棘皮瘤的病因不明。大多认为是具有复原倾向的 高分化鳞状细胞癌。
病情发展迅速。通常1或2月内皮损发展至最大，典型的为1～3 cm，有时也可达>5cm。好发部位为曝光区域、面部、前臂和手背。
自限可能会在几个月内开始，但并非必然发生。
角化棘皮瘤的诊断
活检或切除
由于不能依赖病变自限，建议活检或切除。
角化棘皮瘤的治疗
手术或注射甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶
自愈可能会残留坚实的疤痕;手术或与甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶病灶内注射通常产生更好的美容效果，并切除可诊断的病理确认。
预防角化棘皮瘤
目前还不清楚紫外线（UV）照射是否会增高角化棘皮瘤风险。因为它可能会采取一系列的措施来限制暴露。
避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床
衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽
使用防晒霜：按说明使用SPF30以上广谱UVA/UVB防护作用的防晒霜(每两小时重复使用，游泳或出汗后再使用)；不应为了延长光暴露时间而使用防晒霜