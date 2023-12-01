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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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角化棘皮瘤

作者：Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
已审核/已修订 12月 2023
看法 进行患者培训

角化棘皮瘤表现为圆球形，质地坚实，通常呈肉色的结节，边界为锐利的斜面，中央有特征性含有角质的凹坑；通常会自行分解，但有些可能是高分化的鳞状细胞癌。诊断是通过活检或切除。治疗方法是手术或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶。

(参见皮肤癌概述。）

角化棘皮瘤的病因不明。大多认为是具有复原倾向的 高分化鳞状细胞癌

病情发展迅速。通常1或2月内皮损发展至最大，典型的为1～3 cm，有时也可达>5cm。好发部位为曝光区域、面部、前臂和手背。

自限可能会在几个月内开始，但并非必然发生。

角化棘皮瘤的诊断

  • 活检或切除

由于不能依赖病变自限，建议活检或切除。

角化棘皮瘤的治疗

  • 手术或注射甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶

自愈可能会残留坚实的疤痕;手术或与甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶病灶内注射通常产生更好的美容效果，并切除可诊断的病理确认。

预防角化棘皮瘤

目前还不清楚紫外线（UV）照射是否会增高角化棘皮瘤风险。因为它可能会采取一系列的措施来限制暴露。

  • 避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床

  • 衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽

  • 使用防晒霜：按说明使用SPF30以上广谱UVA/UVB防护作用的防晒霜(每两小时重复使用，游泳或出汗后再使用)；不应为了延长光暴露时间而使用防晒霜

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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