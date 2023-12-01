角化棘皮瘤表现为圆球形，质地坚实，通常呈肉色的结节，边界为锐利的斜面，中央有特征性含有角质的凹坑；通常会自行分解，但有些可能是高分化的鳞状细胞癌。诊断是通过活检或切除。治疗方法是手术或注射甲氨蝶呤或 5-氟尿嘧啶。

(参见皮肤癌概述。）

角化棘皮瘤 图片 照片由医学博士Thomas Habif提供。

大型角化棘皮瘤 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

角化棘皮瘤的病因不明。大多认为是具有复原倾向的 高分化鳞状细胞癌。

病情发展迅速。通常1或2月内皮损发展至最大，典型的为1～3 cm，有时也可达>5cm。好发部位为曝光区域、面部、前臂和手背。

自限可能会在几个月内开始，但并非必然发生。

角化棘皮瘤的诊断 活检或切除 由于不能依赖病变自限，建议活检或切除。

角化棘皮瘤的治疗 手术或注射甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶 自愈可能会残留坚实的疤痕;手术或与甲氨蝶呤或5-氟尿嘧啶病灶内注射通常产生更好的美容效果，并切除可诊断的病理确认。